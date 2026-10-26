Herederos de Elvis Presley demandan a Anthropic por usar 274 canciones y entrenar a Claude

La demanda, presentada ante un tribunal de California en nombre de varias partes, solicita un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios de más de USD 41 millones, es decir, USD 150.000 por canción, informó The New York Times.

Los propietarios de la música de Elvis Presley demandaron a la empresa de inteligencia artificial Anthropic, alegando que ha entrenado sus modelos con más de 200 canciones del artista sin su permiso, y la acusan de infracción de derechos de autor.

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Los propietarios de la música —entre los que se encuentran la empresa de licencias Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing, varios fideicomisos y al menos un particular— también acusaron a Anthropic, la compañía detrás del popular chatbot Claude, de eludir las medidas de protección de la música y de eliminar o alterar la información sobre la gestión de los derechos de autor de las canciones.

"Los demandantes vinculados a Elvis inician esta acción para hacer valer sus derechos exclusivos frente a una parte demandada que ha construido todo su modelo de negocio basándose en la infracción de los derechos de autor a una escala nunca antes vista", señaló la demanda que reprodujo el Post.

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Según la denuncia, Anthropic infringió los derechos de autor de 274 canciones de Presley, incluidos éxitos como ‘All Shook Up’, ‘Can’t Help Falling in Love’ y ‘Return To Sender’.

“Los demandantes, en este caso Elvis, interponen esta acción para hacer valer estos derechos exclusivos contra el demandado, que ha construido todo su modelo de negocio sobre la base de la infracción de derechos de autor a una escala nunca antes vista”, escribió el abogado principal, Richard Busch, en la demanda.

Un representante de Anthropic declaró el domingo, en un breve comunicado, que la empresa no está de acuerdo con las acusaciones y que tiene la intención de defenderse en el proceso judicial.

“Incluso la implementación por parte de Anthropic de medidas de protección (aunque ineficaces) para supuestamente limitar las producciones que infringen los derechos de autor musicales, después de haber sido descubierta, junto con su conocimiento de que dichas medidas eran ineficaces para detener la creación de producciones que infringían los derechos de autor musicales, demuestra que Anthropic participó a sabiendas y continúa participando deliberadamente en la infracción de los derechos de autor de las obras musicales de otros”, afirma la demanda.

La semana pasada, la compañía musical Reservoir demandó a Anthropic, acusándola de sustraer letras y melodías protegidas por derechos de autor de canciones como ‘Big Yellow Taxi’, de Joni Mitchell, y ‘Papa Don’t Preach’, de Madonna, además de temas de grupos como Kings of Leon y Evanescence, recordó el diario neoyorquino. Según reportó The Guardian, múltiples compañías de inteligencia artificial han sido demandadas por su proceso de "entrenamiento" de sus modelos, en el que, según las demandas, los modelos ingieren millones de trabajos artísticos sin permiso. "Las empresas de IA afirman que ese proceso está protegido por la excepción de uso legítimo de los derechos de autor, pero esa cuestión sigue pendiente en decenas de demandas, con miles de millones de dólares en posibles indemnizaciones en juego", reportó el medio inglés.

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En enero, Universal Music Group (UMG) también presentó una demanda contra Anthropic por 3.000 millones de dólares. UMG sostiene que la empresa de inteligencia artificial desarrolló Claude utilizando "bibliotecas pirateadas" de canciones. Y este mes, Anthropic solicitó al juez que lleva el caso que dictamine que sus acciones están amparadas por las leyes de "uso legítimo".

Anthropic también enfrenta una demanda multimillonaria por parte de Sony Music Publishing y Warner Chappell, quienes gestionan un portafolio de artistas que buscan reparaciones económicas por el uso de miles de canciones para el entrenamiento de Claude. Entre las composiciones se encuentran piezas como "All I Want for Christmas is You" de Mariah Carey, "Ain’t No Mountain High Enough", interpretada originalmente por Marvin Gaye y Tammi Terrell, y "Eye of the Tiger" de Survivor.

“Los demandados optaron específicamente por recopilar copias no autorizadas de las obras de las editoriales musicales para no tener que pagarles una tarifa de licencia por el uso de sus obras en el entrenamiento y desarrollo de la IA”, dijeron los demandantes.

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