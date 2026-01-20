Logo El Espectador
FIAV Bogotá 2026: estas son las 30 obras nacionales seleccionadas para el evento

Todas estas obras se podrán ver en la capital del 27 de marzo al 5 de abril de este año.

Redacción Cultura y Contenido creado con IA
20 de enero de 2026 - 09:10 p. m.
De las 227 propuestas inscritas a la convocatoria nacional del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) 2026, 30 fueron seleccionadas.
Foto: Corporación Cultural Atabaques / Cortesía
El Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) Bogotá celebrará su segunda edición entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2026. Se trata de un proyecto del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, concebido como una plataforma para la circulación y proyección de las artes vivas a nivel nacional e internacional.

Este martes 20 de enero, el Ministerio de las Culturas anunció los resultados de la convocatoria nacional para esta edición, que cerró el 19 de diciembre de 2025 con un total de 227 propuestas inscritas. Tras la etapa de verificación, tres jurados del Banco de Jurados del Ministerio preseleccionaron 75 obras. De ese grupo, el comité curatorial del FIAV Bogotá escogió finalmente 30 proyectos artísticos que harán parte de la programación del festival.

Si quiere conocer más sobre el proceso curatorial del evento, Fabio Rubiano, uno de los miembros de este equipo en el FIAV, habló para El Espectador y contó algunos detalles.

Fabio Rubiano habló del reto de congregar lo mejor de las artes escénicas en Bogotá

La selección se realizó el 15 de enero de 2026 en Bogotá por un comité curatorial conformado por María Claudia Parias Durán, Fabio Rubiano Orjuela, Octavio Arbeláez Tobón, Sandra Meluk y Xiomara Valentina Suescún Garay.

De las 30 obras seleccionadas, diez provienen del Caribe colombiano, región invitada de esta edición. La convocatoria cuenta con una inversión de COP 465 millones y responde a los principios de acceso democrático, participación equitativa y fortalecimiento del sector cultural.

El FIAV Bogotá busca garantizar que artistas y agrupaciones de todas las regiones del país puedan acceder, en igualdad de condiciones, a escenarios y circuitos de circulación nacional e internacional. A continuación, consulte cuáles fueron los seleccionados nacionales para esta edición del evento.

Lista completa de obras nacionales seleccionadas para el FIAV 2026

  • Tom Tom The Piper’s Son – Cali
  • Lo que fue, Retrato de un artista – Cali
  • Primigenio – Cali
  • HUMANO. Demasiado Futuro – Cali
  • Varón en Polifonía – Manizales (Caldas)
  • Fungísticas Hongo Historias – Fómeque (Cundinamarca)
  • RISITA DESCARADA Y DESAFIANTE – Barranquilla (Atlántico)
  • Kaos destino y muerte – Maicao (La Guajira)
  • LOS RATONES VAN AL INFIERNO – Tunja (Boyacá)
  • AKELARRE – Cartagena (Bolívar)
  • Parao en la Raya, Territorios Inesperados de la Champeta. Champeta – Cartagena (Bolívar)
  • NARDA “la niña guardiana” Iberescena 2024 – Bucaramanga (Santander)
  • LAS HIJAS DE RUTH – Medellín
  • GONAWINDÚA El Corazón del Mundo – Minca, Santa Marta (Magdalena)
  • INCERTIDUMBRE – Medellín
  • UATER LU – Bucaramanga (Santander)
  • LA BACANAL – Pereira (Risaralda)
  • Voces del Alma – Villa de Leyva (Boyacá)
  • El Retoro de Nuestra Señora Jesús – Villa de Leyva (Boyacá)
  • Viacrucis – Tumaco (Nariño)
  • Suite Akhunov – Cartagena de Indias (Bolívar)
  • ACUAGRAFÍAS – Piedecuesta (Santander)
  • LOS TUMBAOS – Pereira (Risaralda)
  • GEOGRAFÍAS LÍQUIDAS – Medellín
  • Animeros – Cartagena (Bolívar)
  • Sobrevivientes. Dora, Catalina y Beatriz – Barranquilla (Atlántico)
  • “La Casa… el lugar donde todo comienza” – El Cerrito (Valle del Cauca)
  • Fábulas del amor y la tristeza – Valledupar (Cesar)
  • ALICIA Drama en Cinco Actos Corales – Cali
  • Ala’ala y Juya (Poema épico Wayuu) – Riohacha (La Guajira)

¿Qué implica que este contenido sea creado con inteligencia artificial?

Este contenido fue realizado por un periodista humano con asistencia de la herramienta de generación de contenido con inteligencia artificial de El Espectador, la cual utiliza como motor el modelo GPT 4o de la empresa OpenAI, y una configuración personalizada para brindar la mejor experiencia informativa.

Los periodistas de El Espectador curan las fuentes con las que trabaja esta herramienta para asegurar la mayor rigurosidad y confianza en la información, y el contenido es sometido a una posterior revisión y edición humana.

Por Redacción Cultura

Por Contenido creado con IA

Este contenido fue realizado por un periodista humano con asistencia de la herramienta de generación de contenido con inteligencia artificial de El Espectador, la cual utiliza como motor el modelo GPT 4o de la empresa OpenAI, y una configuración personalizada para brindar la mejor experiencia informativa.
