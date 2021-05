Los nombres del fútbol (II)

Al parecer, es una condición que los jugadores de fútbol, como en la sicaresca paisa, pierdan su nombre y adquieran las características del Arca de Noé. Julián García Candau, autor de “Épica y lírica del fútbol”, pone ejemplos de España, México, Colombia, Uruguay, entre otros contextos futboleros, para demostrar que el apodo es una especie de bautizo de la calle.

El universo futbolístico puede dividirse en apartados de muy dispar orden de acuerdo con los apodos de los jugadores. Hay, sin embargo, una tendencia predominante: el Arca de Noé.

Julián García Candau

*

Acabo de leer el libro Épica y lírica del fútbol, de Julián García Candau, y quedé con la sensación de que al fútbol lo han poetizado más de lo que lo han leído. Es un texto que muestra los mejores poemas dedicados al fútbol, pero, además, compila análisis históricos, políticos y sociológicos sobre este fenómeno que se juega, se narra, se canta y se cuenta. El título mismo es una invitación a leer textos en español, portugués y otros idiomas que hacen alusión a la relación entre la guerra y la estética, la batalla y el arte, la lucha y las formas de la belleza, es decir, la relación entre poesía y fútbol. Lo más asombroso del libro es que hay nombres que el mundo literario reconoce inmediatamente por sus obras clásicas, pero hay una curiosidad: múltiples autores le escribieron al fútbol, extraño, raro, porque estaba mal visto que los intelectuales asistieran a los estadios y que escribieran sobre “esa estupidez humana”. Aparecen nombres y textos de autores como Rabelais, Machado, Shakespeare, Alberti, Pemán y Miguel Hernández.

Le sugerimos: Los nombres del fútbol (I)

Me llamó la atención un apartado dedicado a los apodos y creo que vale la pena revisarlo por las curiosidades que integran el texto. Al parecer, es una condición que los jugadores de fútbol, como en la sicaresca paisa, pierdan su nombre y adquieran las características del Arca de Noé. Además, el autor pone ejemplos de España, México, Colombia, Uruguay, entre otros contextos futboleros, para demostrar que el apodo es una especie de bautizo de la calle, un renacimiento que adquiere características fabulosas, que se inserta en la cultura y se queda, incluso con la anuencia de los mismos jugadores, porque es la segunda piel, la del animal que se representa.

No voy a hacer el listado de los jugadores que tienen apodo, chapa, epíteto o sobrenombre, porque sería interminable y no alcanzaría para todos. Los invito a leer el texto para que adviertan que también hay apodos sobre la fauna y la flora, sobre las características de reyes, príncipes y de otras élites sociales. En todos los casos, hay una constante: se pierde el nombre y se recupera otro, pero que viene del reino animal, mineral o vegetal. (Con connotaciones sagradas). Mientras tanto, los dejo con los que yo conozco, porque jugué con ellos en mi infancia. No les digo el mío porque, después de rumiarlo, revisarlo, resistirlo, aceptarlo, quien me lo asignó tenía razón. Los grandes complejos humanos comienzan en el juego por el juego y terminan en el juego por la vida. Mis compañeros de equipo eran: Bugío, Chichimoco, Malafacha, Pelusa, Juanmalo, Javi, El mono, Plancho, Pastelito, Patisucio, Carenalga y Tiburcio. Ser bautizado en el fútbol es ganarse un puesto en el equipo más bueno del mundo. Unos muy reconocidos: la Araña negra, el Ratón Ayala, el Lobo Diarte, el Puma Morete y la Jirafa Charlton. Hagan sus listados.