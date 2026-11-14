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Los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella vistos desde la cultura

Nombramientos en diferentes instituciones, la suspensión de estímulos, reuniones internacionales y polémicas por manejos en entidades culturales han permeado los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia cultural.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
Paola Holguín, ministra de las Culturas, y el presidente Abelardo De La Espriella en el Museo Santa Clara.
Paola Holguín, ministra de las Culturas, y el presidente Abelardo De La Espriella en el Museo Santa Clara.

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Los primeros 100 días del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella han dado luces sobre el camino que se seguirá en materia cultural durante los próximos años. Desde antes de su llegada a la Casa de Nariño, el presidente dio a entender la visión que aplicaría sobre la cultura cuando en su plan de gobierno este sector era visto como un activo económico, según mencionaron algunos gestores culturales a El Espectador en su momento.

Desde la llegada de Paola Holguín al Ministerio de Cultura, múltiples polémicas han atravesado el sector…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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Comentarios
  • Gilberto(54899)Hace 7 horas
    Por eso se emberracan: – A la Ultra/Derecha FASCISTA le duele en lo más profundo que los del Pacto Histórico les decubra sus "milagritos".
  • Atenas(06773)Hace 10 horas
    A ver, todo eso q’ se autollama Cultura, qué diablos es, quién o quiénes la dirigen o gerencian, quiénes son sus apóstoles y bajo qué mandamientos se rigen; sí, ¿quién es su cabeza q’ con tantos derechos se proclama cual si fuera un tribunal de la inquisición?¿O son los mismos pelagatos adscritos a la extrema izquierda q’ buscan imponer su maniquea apreciación hasta hacer de su arenga una bodega q’ defiende oscuros intereses de protervos y perversos resultados?Hay q’ imponer orden. Atenas
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