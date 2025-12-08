Los trabajadores del Louvre entrarán en huelga por las malas condiciones del museo

Vista de colas de visitantes en la entrada del Museo del Louvre de París. Foto: EFE - Pol Lloberas

El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo del 19 de octubre, en el que cuatro hombres irrumpieron por una ventana y se llevaron en pocos minutos varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares.

El establecimiento también tuvo que cerrar una galería en noviembre debido al deterioro del edificio y sufrió hace dos semanas un escape de agua que dañó cientos de obras de la biblioteca de Antigüedades egipcias.

El llamado a la huelga del personal fue convocado por los sindicatos Confederación General de Trabajo (CGT), Sud y Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), y fue “votado por unanimidad” en una asamblea general, con unas 200 personas, el lunes por la mañana en el auditorio del Louvre, precisó la CGT.

“Cada día, los espacios museográficos permanecen cerrados mucho más allá de lo previsto en el plan de apertura garantizada debido a la falta de personal suficiente, así como a fallos técnicos y al deterioro del edificio”, aseguran los sindicatos en una carta dirigida a la ministra de Cultura, Rachida Dati.

“El público sólo tiene un acceso limitado a las obras y se encuentra obstaculizado en sus desplazamientos”, añaden en la comunicación e incluso afirman que “visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera pista de obstáculos”.

El robo de las joyas, que tuvo lugar un domingo por la mañana después de que los ladrones accedieran al balcón con un montacargas, puso en evidencia los problemas de seguridad del museo.

La dirección de la pinacoteca ha asegurado en varias ocasiones que es “consciente” de estas carencias y de la necesaria “modernización” del centro.

