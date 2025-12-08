Logo El Espectador
Detienen a un presunto autor del robo de trece obras de Matisse y Portinari en São Paulo

El sospechoso habría entrado armado junto con un cómplice en la Biblioteca Municipal Mário de Andrade para robar las obras.

EFE
08 de diciembre de 2025 - 08:30 p. m.
Las obras robadas formaban parte de la exposición “Del libro al museo: MAM São Paulo y la Biblioteca Mário de Andrade” (foto de referencia a una obra de Henri Matisse, en el Museo de Arte Moderno de París).
Foto: EFE - YOAN VALAT
La Policía brasileña detuvo este lunes a uno de los supuestos autores del robo de trece obras de arte de Henri Matisse y Cândido Portinari, cometido el domingo en la Biblioteca Municipal Mário de Andrade de São Paulo.

El nombre del detenido no fue divulgado por la Policía Civil de São Paulo, aunque la prensa local lo identificó como Felipe dos Santos Fernandes Quadra, de 31 años, que tiene antecedentes por robo, hurto y tráfico de drogas.

Las fuerzas de seguridad lograron aprehender la furgoneta que fue utilizada para la fuga tras el robo e informaron que aún trabajan para apresar al segundo sospechoso, ya identificado, y recuperar las pinturas hurtadas.

Ayer, los dos ladrones entraron armados a la biblioteca, redujeron a una agente de seguridad y a dos visitantes que estaban en ese momento en la exposición, robaron las trece obras y huyeron por la puerta principal.

La fuga de los asaltantes fue capturada por las cámaras del sistema de seguridad urbana de la Alcaldía de São Paulo, lo que resultó crucial para la identificación del vehículo utilizado.

Las obras formaban parte de la exposición “Del libro al museo: MAM São Paulo y la Biblioteca Mário de Andrade”, que reúne grabados, acuarelas y recortes modernistas de las décadas de 1940 y 1950, procedentes de las colecciones del Museo de Arte (MAM) de São Paulo y del acervo de la propia biblioteca.

Entre las piezas sustraídas se incluyen recortes de papel de la colección ‘Jazz’, creada por Matisse en la década de 1940 realizada con papeles de colores, así como grabados de Portinari, uno de los principales artistas plásticos de Brasil.

El robo ocurrió en el último día de la exposición y durante un momento en que la afluencia de público en la biblioteca era baja.

Por EFE

