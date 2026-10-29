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Ópera al Parque trae a Bogotá dos funciones gratuitas de teatro tradicional chino

El festival Ópera al Parque, que se realizará hasta el 4 de noviembre, presenta a la Compañía de Teatro Jingju de Shangái como invitado internacional con dos presentaciones gratuitas el 29 y 30 de octubre.

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EFE
AME737. BOGOTÁ (COLOMBIA), 28/10/2026.- Un integrante de la Shanghai Jingju Theatre Company se presenta este miércoles, en Bogotá (Colombia). La ópera de la Compañía de Teatro de Jungju de Shanghái traerá esta semana a Bogotá dos funciones gratuitas de la obra 'Lu Ming' con el objetivo de acercar al país la tradición del 'jingu', la forma más célebre del teatro tradicional chino, informó la Filarmónica de Bogotá. EFE/ Carlos Ortega
AME737. BOGOTÁ (COLOMBIA), 28/10/2026.- Un integrante de la Shanghai Jingju Theatre Company se presenta este miércoles, en Bogotá (Colombia). La ópera de la Compañía de Teatro de Jungju de Shanghái traerá esta semana a Bogotá dos funciones gratuitas de la obra ‘Lu Ming’ con el objetivo de acercar al país la tradición del ‘jingu’, la forma más célebre del teatro tradicional chino, informó la Filarmónica de Bogotá. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

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La ópera de la Compañía de Teatro de Jungju de Shanghái traerá esta semana a Bogotá dos funciones gratuitas de la obra ‘Lu Ming’ con el objetivo de acercar al país la tradición del ‘jingu’, la forma más célebre del teatro tradicional chino, informó este miércoles la Filarmónica de Bogotá.

La obra, que se traduce al español como ‘El llamado de los ciervos’, narra historias plasmadas en los murales de los santuarios budistas ubicados en las Grutas de Mogao, en Dunhuang (noreste), y está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

"Estos invitados han venido desde China a presentar una ópera que trae lo mejor de la tradición oriental para fusionarse con occidente", explicó el director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, David García.

Desde el 14 de octubre, el festival gratuito Ópera al Parque, que celebra este año su vigesimonovena edición con la participación de 200 artistas, ofrece a los bogotanos una programación que incluye canto, acrobacias, música y artes escénicas milenarias.

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La agrupación asiática forma parte de la agenda de este festival, y presentará ‘Lu Ming’ en dos funciones este jueves en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el viernes en el Teatro del Ensueño.

La obra será representada por una veintena de artistas que vestirán trajes y elementos de estética tradicional china, con colores vivos, máscaras y marionetas.

El secretario cultural de la compañía china, Fu Yixuan, explicó que "la obra que se va a representar está basada en una leyenda muy antigua que tiene más de 100 años de historia", y afirmó que, con 10.000 miembros, la Compañía de Teatro de Jungju de Shanghái es una de las agrupaciones más importantes de China.

Para anunciar y promocionar el espectáculo este miércoles en la capital colombiana, la cantante Patricia Guzmán interpretó una pieza musical en chino mandarín, mientras que uno de los miembros de la compañía ofreció una muestra escénica del ‘Lu Ming’.

Por EFE

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