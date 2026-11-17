Luis Cañón no abandonó nunca al periodismo. Si bien los últimos años no volvió a ejercer como director o editor, siempre estuvo al tanto de las transformaciones y las noticias que registraban los principales diarios y medios de comunicación del país. Tantos años dedicados al oficio le dejaron la costumbre de estar pendiente de sus colegas, aunque ya lo hacía desde la barrera, pues en los últimos años su vida se volcó de lleno a la espiritualidad y a Dios.

Cañón abrió caminos en dos sentidos: uno, para que quienes iban detrás de él se dejaran seducir por el oficio, por el agudo sentido de la intuición para hallar la noticia; por otro lado, su rol como editor en Colombia y también en Venezuela permitió que varios medios pudiéramos contar con su compromiso y su visión para estar a la vanguardia del periodismo y de las lógicas del llamado cuarto poder en América Latina.

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“Era la persona más apasionada por el periodismo, respiraba periodismo en cada poro. Era un tipo demasiado apasionado, vivía en cuerpo y alma para este oficio. Cuando fue el terremoto de Armenia hicimos extras diarios, y él me nombró la encargada para hacer ese cubrimiento. Le metía amor y le metía el alma a cada nota, a cada título, y cada título era pensado, se sentaba con todos los editores, analizaba cada detalle. Si hay una palabra que lo redunda, esa es la pasión”, dijo Olga Barona, editora de deportes, precisamente nombrada por el mismo Cañón, quien siempre le dijo que “se la jugó por ella” cuando apenas tenía 21 años.

Cañón empezó su carrera en el periódico “El Impulso” de Barquisimeto (Venezuela). En 1985 se vinculó a “El Tiempo”, donde trabajó en la Unidad Investigativa, y fue jefe de corresponsales y editor judicial de ese diario. Luego fue jefe de redacción y editor general de “El País” de Cali. En El Espectador fue editor general entre 1998 y 2000.

Sus libros también hablan de sus pasiones y quehaceres. “La crisis. Cuatro años a bordo del gobierno de Samper” o “El patrón. Vida y muerte de Pablo Escobar” dan cuenta de su oficio periodístico y de su olfato para profundizar en hechos que fueron noticia. “Padre nuestro: un viaje a la paz interior” fue el último libro que publicó (2021) y que reflejó precisamente la vocación espiritual que tuvo en los últimos años.

Como a quien le cuesta dejar aquello a lo que se dedicó toda la vida, Luis Cañón no dejaba de dar consejos y de señalar los aciertos, errores y promesas del periodismo. En su computador, en el que escribió siempre como parte de un hábito que era una extensión de su cuerpo y de su mente, había espacio para los que querían adentrarse en el periodismo, pero antes de cualquier ejercicio de registro o crónica, Cañón invitaba a leer literatura, filosofía y textos que inspiraran la profundidad y el ritmo que necesita siempre este oficio. Aunque era un periodista que elogiaba el género de la noticia, como alguien que conoció a García Márquez y otros grandes que pasaron por esta vocación, sabía que además de cultivar la curiosidad por “la chiva”, lo más importante era poder ahondar en la condición humana y las razones que la edifican.

Barona reafirma que Luis Cañón fue siempre “impecable e implacable” con el periodismo, y que aunque algunos pupilos a veces le temían, al final resultaba y resultó hasta el final dar un ejemplo del compromiso que es importante tener con aquello a lo que nos queremos dedicar toda la vida.

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