Magola entrevista a Santiagu: “el humor gráfico está en declive como medio de denuncia”

Hoy tenemos en nuestra salita a un destacado caricaturista portugués. Bienvenido Antono o Santiago:António Manuel dos Santos.

Nació en Vila Nova de Gaia en 1968 y ahora vive en Gatão, Amarante. Trabajó como ilustrador de varios libros de aula para editoriales y es profesor de Artes desde 1994. António es miembro del Cartoonmovement y colaborador de algunos periódicos.Ha ganado varios premios en festivales de todo el mundo (Azerbaijão, Bósnia, Brasil, China, Egito, Espanha, Grécia, Irão, Itália, México, Kosovo, Panamá, República Checa, Roménia, Rússia, Sérvia, Turquia e Ucrânia).

¿Esta es tu profesión oficial o tienes un trabajo secreto que te da para vivir?Mi profesión principal es la docencia. Llevo 30 años como profesor de Artes Visuales. Siempre les digo a mis alumnos que el humor es parte de la vida. Ya me conocen por mi trabajo, y a menudo hablamos de caricaturas y viñetas en clase. Suelo crear caricaturas para los alumnos que se gradúan para imprimirlas en un libro, de forma similar a lo que se hace en la docencia universitaria. Además, me apasionan la ilustración, la caricatura y las viñetas. Disfruto de los retos y, cuando tengo tiempo, creo representaciones gráficas de temas propuestos en concursos y festivales de humor gráfico. A veces me invitan a hacer caricaturas en vivo en eventos corporativos y bodas, una actividad que también me produce un gran placer.

De tus dibujos, ¿cuál es el que más trabajo te ha costado hacer?

Tras reflexionar un poco, puedo decir que la obra que más me costó completar fue la del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presentada al 3.er Festival Internacional de Caricaturas, Dibujos Animados y Carteles de Irán. Me resultó muy difícil trabajar en un tema ya de por sí bastante delicado debido a la situación en la Franja de Gaza, que sigue marcada por un alto grado de inestabilidad, con enfrentamientos recurrentes entre las fuerzas israelíes y grupos armados palestinos, lo que agrava una terrible crisis humanitaria. Posteriormente, me informaron que la obra había obtenido el segundo premio del festival. Una vez más, fui premiado en este concurso y me invitaron a Irán para representar a Portugal. Mi esposa me acompañó. Nuestra estancia y la ceremonia transcurrieron de maravilla hasta el día en que comenzó el conflicto. Como aún estábamos en Teherán, nos quedamos varados varios días. Las explosiones se sucedían por todas partes y sabíamos que sería difícil salir. Pero, gracias a la importante ayuda del director del Festival, Massoud Shojaei Tabatabai, de los miembros de la Municipalidad de Teherán y de los diplomáticos de la Embajada de Portugal en Irán, a quienes les estamos eternamente agradecidos, logramos regresar a Portugal. Considerando todo el proceso de investigación para esta obra y el viaje surrealista que vivimos, dado el contexto y la sensibilidad de la situación, creo que esta obra/premio fue el más difícil de lograr.

Esta es la pregunta dura 😊. Te han dicho muchas veces que te pareces a Kevin Costner... ¿Te ves así? ¿Eso cambia la forma en que te relacionas cln las personas, te coarta, has pensado abrir un OnlyFans?Para ser honesto, eres solo la segunda persona que hace esa observación. El primero fue mi gran amigo Dálcio Machado. Ahora que pienso en ese parecido con el actor Kevin Costner, ¡estoy pensando cómo aprovecharlo para mi profesión como docente y para mis relaciones sociales! Quién sabe, quizás incluso pueda disfrutar de entrada gratuita a museos y eventos importantes.

¿Cómo está la situación de los medios impresos en Portugal, están desapareciendo?Actualmente, en Portugal, algunos artistas de renombre trabajan para periódicos. Los nuevos caricaturistas se enfrentan a numerosos retos: hay poco espacio para ellos, las caricaturas están mal pagadas y suelen estar infravaloradas. La presión sobre la libertad de expresión es muy fuerte, y los periódicos publican cada vez menos sátiras, viñetas y caricaturas. El cierre de algunos periódicos también es una realidad. Por ello, el humor gráfico está en declive como medio de denuncia de abusos, ya que los medios de comunicación están cada vez más concentrados en manos de grandes grupos económicos. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de difundir el arte del humor gráfico a través de las redes sociales.¿Sinceramente, te hubiera gustado ser actor?No me gustaría ser actor, pero sí dirigir películas. Durante los dos últimos años de Bellas Artes, cursé un curso de Cine y Vídeo donde tuve la oportunidad de realizar simulaciones de cortometrajes. Disfruté mucho abordando temas de la vida con humor y surrealismo. Durante la presentación de una de estas películas en clase, la reacción fue muy positiva y amable, y el profesor me elogió enormemente, animándome a dedicarme al cine. Mientras tanto, surgieron varias ofertas de trabajo de editoriales ilustrando libros de texto escolares, y terminé dejando esa área de lado.¿Qué le cambiarias a esta profesión, cómo la mejorarías?Comenzaría por abrir un curso de Humor Gráfico en las escuelas de Portugal, similar a lo que se hace en otros países. Después, crearía el Museo de la Historieta y la Caricatura, promoviendo el aprecio y la inversión en esta forma de arte por parte de los medios de comunicación. También invertiría en la organización de más festivales que, a pesar de estar desaparecidos en Portugal, siguen funcionando como una luz al final del túnel en lo que respecta a la libertad de expresión.

A mi querida Magola, ¡le deseo un feliz cumpleaños 30! Es un personaje muy querido y amable, y espero que continúe con su estilo creativo y agudo, incitando al público a reflexionar sobre temas de actualidad de una manera inteligente, crítica y con humor, como nos tiene acostumbrados. El papel del cómic se ha enriquecido enormemente con la contribución de este personaje.

Un agradecimiento especial por la invitación a mi amiga de toda la vida, Nani, y al periódico El Espectador.

