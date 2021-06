Sobre Mahoma –Muhammad Ibn Abdallah–, el profeta del mundo islámico, se pueden hallar cuanto se quiera de artículos, biografías y películas que responden tanto a una tradición viva del legado del profeta, como a las distintas recepciones que ella ha emanado en diversos espacios políticos y culturales, las cuales, de igual modo, han ido generando nuevos discursos y nuevas interpretaciones en torno a ese profeta y a la religión que fundó.

Si bien alrededor del mundo hay departamentos universitarios especializados en estudios islámicos/islamistas, también existen otras dinámicas en las que se hacen lamentables declaraciones y estigmatizaciones sobre el Islam, sobre los musulmanes y sobre el mismo Mahoma, sin veracidad alguna, basadas –en buena parte– en los actos que han ejercido grupos extremistas que han buscado sobreinterpretar el Corán.

No hay que ir tan lejos para encontrar una de esas tantas declaraciones. Hace un tiempo, una ‘figura influyente’, que podría identificarse como parte de los círculos intelectuales del país, aseguró que el profeta islámico fue un esclavista, asaltante y fundador de la abominable Guerra Santa, entre otros. Declaraciones de ese tipo, claro está, se han dado en ciertos contextos de modo que se lean en clave humorística o no; sin embargo, el mensaje no cambia.

En la biografía “Mahoma” que escribió la historiadora Karen Armstrong se sostiene que tantas falsedades sobre la vida de Mahoma, sobre la yihad y sobre sus ideas se empezaron a rumorar desde la misma Edad Media, cuando el profeta se defendía y escapaba de aquellos que no compartían su mensaje. Hace no mucho, en un coloquio de literatura preguntaban: ¿cómo hacer para dejar esa estigmatización que abunda sobre los musulmanes? Armstrong ya respondió que si bien es difícil puesto que se trata de abandonar ideas centenarias, no es inválido intentar comenzar a revisar, desmitificar y combatir la ignorancia que hay en torno a la cultura islámica.