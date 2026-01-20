“Mantener el juicio”, una obra del Teatro Petra en colaboración con la JEP, vuelve a escena

"Mantener el juicio" se presentará a partir de este 21 de enero de miércoles a sábado en el Teatro Petra. Los estudiantes tendrán un precio especial de boletería. Foto: Isabel Valdés

Diez años después del acuerdo de paz entre el Gobierno y las antiguas FARC, seguimos buscando formas para darle sentido a décadas y décadas de guerra. Una de ellas ha sido a través del arte y, por eso, el Teatro Petra, en colaboración con la Justicia Especial para la Paz (JEP) decidió montar una obra que se planteara algunas de las grandes preguntas que se hacen en este tribunal.

A partir de este miércoles 21 de enero, la obra “Mantener el juicio” volverá a escena para contar algunas de las historias más desgarradoras del conflicto armado colombiano. Con personajes completamente ficticios, pero construidos a partir de testimonios, audiencias e historias reales de víctimas y victimarios, esta obra explora cuestiones como la capacidad del perdón, la urgencia de la memoria contra la necesidad del olvido y la resiliencia ante una vida que no se detiene a pesar de la tragedia.

“Mantener el juicio” es una obra dirigida por el dramaturgo Fabio Rubiano y está protagonizada por Marcela Valencia, Julio Correal, Ana María Aguilera y Lucho Velasco, entre otros. En 2025 fue una de las producciones más destacadas del Teatro Petra, logrando congregar a más de 15.000 espectadores a nivel nacional con más de 100 funciones en 10 ciudades.

Se trata de una mirada hacia las experiencias de vida de aquellos que participan en este momento en el largo proceso de justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, más que mostrar una cara condescendiente con las víctimas o de tratar de emitir un juicio contra los victimarios, “Mantener el juicio” busca exponer las complejidades de atravesar un proceso de paz.

Entre los personajes está una madre que busca saber dónde fueron enterrados sus hijos, presentados falsamente como guerrilleros; un militar que, tras haber participado en ejecuciones, intenta reparar a las víctimas y reconstruir su propia vida; la esposa de un hombre secuestrado por la guerrilla durante años, que se enfrenta cara a cara con quien retuvo a su marido; y una familia atravesada por los conflictos internos que genera un secuestro prolongado.

Cada uno de ellos contribuye a armar las caras más intrincadas de este proceso y pone a los espectadores frente a la realidad que hoy en día atraviesa un país que busca el perdón y la paz, pero que se niega a olvidar lo que pasó.

Esta obra se presentará todas las semanas de miércoles a viernes a las 8:00 p. m. en el Teatro Petra (Carrera 15 BIS# 39-39) y los sábados en doble función a las 6:00 y las 8:30 p. m.

Las boletas están a COP 60.000 para publico general y COP 45.000 para estudiantes (descuento válido en taquilla y únicamente los miércoles y jueves).