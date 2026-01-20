Un manuscrito perdido Francisco José de Caldas, un retrato de Simón Bolívar y más, a subasta

En la subasta de Bogotá Auctions estarán en venta alrededor de 380 lotes, que podrán ser adquiridos por compradores en cualquier parte del mundo. Foto: Bogotá Auctions

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras 175 sin saberse su paradero, un raro manuscrito del prócer Francisco José de Caldas reapareció entre el archivo de la familia Pombo y, desde mañana, estará a la venta. Junto con otras 350 piezas históricas entre las que se encuentran libros, mapas, fotografías, estampillas y mucho más, Bogotá Auctions se prepara para una nueva jornada de ventas para los curiosos de la historia y el coleccionismo.

La que más parece destacar del catálogo es el “Memorial de Caldas”, considerado uno de los documentos más importantes de la ciencia neogranadina, pero al que se le había perdido la pista desde 1808. Hasta ahora, la copia más antigua de este documento era una transcripción del general Joaquín Acosta, que databa de 40 años más tarde de la publicación original.

“El texto autógrafo de Francisco José de Caldas, titulado ‘Sor. Secretario del Virreinato, juez comunicado para los asuntos de la Expedición Botánica en Santafé”, fue redactado el 30 de septiembre de 1808 y constituye un testimonio excepcional de su visión de dicha Expedición. En sus páginas, Caldas expone sus observaciones, sus reclamaciones por la labor realizada entre 1802 y 1806 en la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada y su inconformidad con la dirección de José Celestino Mutis, además de manifestar su preocupación por el estado de conservación de las plantas colectadas”, afirma Timothée de Saint Albin, director del Departamento de Libros, Documentos, Mapas y Grabados Antiguos, de Bogotá Auctions.

La reaparición del original constituye un acontecimiento excepcional para la historia de la ciencia y el patrimonio documental colombiano.

“Para nuestro equipo ha sido un honor recibir y estudiar un manuscrito de esta magnitud. En Bogotá Auctions hemos ofrecido numerosos documentos de importancia histórica —incluida una carta de Jiménez de Quesada de los primeros años de la Conquista—, pero el ‘Memorial de Caldas’ es, sin duda, la pieza más destacada presentada en Colombia hasta hoyen una subasta pública”, señaló el experto.

Otras piezas destacadas de la colección

Sin embargo, hay muchos otros artículos que pueden ser de gran interés cultural y patrimonial para los coleccionistas. Entre ellos está un retrato de Simón Bolívar que data de principios del siglo XIX. A pesar de que no se ha establecido su fecha exacta, se especula que podría tener alrededor de 200 años de antigüedad.

Su autoría se atribuye sobre todo al pintor José Gil de Castro, famoso por su trabajo artístico en Lima, Perú, desde las campañas independentistas. Aunque también se especula que pudo ser obra de Pedro José Figueroa, o Antonio Salas, ambos también importantes artistas de la época.

El precio de salida de esta pieza es de COP 20.000.000, aunque la casa especula que podría avaluarse entre COP 40 y 60 millones.

A este se suman otros 380 lotes entre los que se encuentran más curiosidades como otros documentos de la Expedición Botánica, una rarísima traducción bogotana de la Constitución de los Estados Unidos (1812), dos álbumes fotográficos colombianos del siglo XIX y un original del acta de Independencia de Cundinamarca de 1813.

Y, para los amantes de la literatura, también estarán disponibles algunas ediciones de lujo o difíciles de conseguir de autores como Miguel de Cervantes, Nicolás Maquiavelo, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez, entre muchos otros. De este último incluso hay algunas copias firmadas de “El amor en los tiempos del cólera” y “La Hojarasca”.

Todos estos objetos podrán ser adquiridos por los interesados en dos sesiones. La primera será presencial con participación virtual, que comenzará este martes 20 de enero a las 7:00 p. m. en la sede de Bogotá Auctions (Calle 70 # 10 A – 59). La segunda será exclusivamente virtual. Para cualquiera de las dos, podrán participar y ofertar personas de cualquier parte del mundo.

Para conocer el catálogo completo de piezas y registrarse para la subasta, puede consultar la página oficial de Bogotá Auctions, www.bogotaauctions.com.