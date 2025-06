María Andrea Galindo convierte bosques en laberintos, a través del arte

La exposición de María Andrea Galindo se puede visitar en la carrera 12 n.° 119-86, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m y sábados de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Foto: José Fernando Navarro

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Usted crea obras utilizando una técnica llamada corte láser de MDF. ¿Cómo es el proceso de creación de estas piezas?

Siempre comienzo haciendo el dibujo de manera digital. Luego, ese boceto lo paso a un proceso de corte láser. Este es el momento en el que defino el color de las piezas, porque ese lo da el vinilo que vaya a utilizar. El tercer paso, que es el que más disfruto, es armar el rompecabezas, este laberinto. Es una parte casi meditativa para mí, porque consiste en pegar pieza por pieza con mucha precisión, para que todo encaje y el resultado final sea el mejor posible. Creo que es una técnica muy innovadora y me lo confirma la respuesta de la gente, porque usualmente quedan muy sorprendidos; no es algo que hayan visto antes.

¿Por qué escogió esta técnica para crear sus obras?

Mi formación es en diseño industrial y diseño gráfico. En esta técnica se pueden ver ambas influencias. Trabajo sobre MDF, que es un producto industrial y un material que se deja trabajar muy bien, porque permite crear líneas orgánicas y fluidas, lo cual es esencial para desarrollar mi arte. Entonces, descubrí que este podía ser el medio ideal para poder plasmar lo que quería.

¿Qué inspira la creación de una obra como las que hacen parte de su exposición “Arcano, bosque perpetuo”?

Mi fuente de inspiración principal es la naturaleza y decidí representarla con un bosque, que a su vez es como un laberinto. Me gustó esa metáfora porque el laberinto es como la vida misma. Muchas veces estamos buscando la salida, la meta, pero en realidad lo más bonito es el recorrido. A veces no lo disfrutamos por estar enfocados en llegar al que creemos que es nuestro destino final, incluso si ni siquiera sabemos cuál es ni si lo vamos a alcanzar. Esa reflexión ha sido mi inspiración, porque siento que así ha sido mi vida. A veces uno llega a una etapa o circunstancia y se da cuenta de que por ahí no era, entonces toca devolverse y seguir otro camino.

Usted dice que cada una de estas piezas es única, ¿por qué?

Cada pieza se va desarrollando de manera libre. Siempre hay una planeación y es un paso muy importante del proceso, pero no se trata de un boceto cerrado, sino que es como si la mano misma fuera guiando las líneas y las curvas. Eso es lo que hace que cada pieza sea absolutamente única.

¿Cómo describiría su evolución artística?

Inicialmente mi trabajo era en 2D, era gráfico. Luego me encontré con el MDF, que siento que es un material muy noble. Eso abrió muchas posibilidades porque, desde que uso esta técnica, empecé a pensar sin límites. Ahora tengo la intención de usar diferentes materiales. Por ejemplo, quiero comenzar a explorar con el hierro. Siento que este proceso va evolucionando cada vez más, porque las posibilidades de lo que se puede crear con esta técnica son infinitas.

¿Y de dónde salió la idea de crear estas figuras abstractas?

Cuando empecé a trabajar con esta técnica de figuras tipo laberinto, estaba en un proceso de investigación personal sobre la vida, sobre quién es María Andrea, sobre mi niñez. Recuerdo que desde chiquita siempre me han gustado los rompecabezas. Entonces siento que esto fue un poco como un rompecabezas en el que fui uniendo piezas hasta poder encontrar un lenguaje propio. La inspiración para el armado viene justamente de esa pasión que aún conservo. Me encantan los rompecabezas y todo lo que implique trabajo manual de armar, de construir.

Sin embargo, supongo que requirió un tiempo para “soltar la mano”...

Sí, aunque también fue algo muy natural. Todo comenzó con la idea de crear algo que fuera más figurativo. Por ejemplo, en mi casa tengo un jarrón con rosas que, para mí, es muy especial, entonces me propuse representarlo, pero de manera abstracta. Fue en ese momento cuando empezaron a surgir estas figuras laberínticas. Lo que buscaba era que se mantuviera esa sensación de piezas que se ensamblan, donde una se une con otra para formar la figura, sin necesidad de ser algo literal.

Si bien hay algunas obras que incluyen figuras como jarrones u hojas, también hay algunas que las componen únicamente las líneas de este laberinto. ¿Cómo crea una de estas?

Esas piezas son más abstractas: representan el bosque desde otra perspectiva, como si lo estuviera viendo desde arriba, desde las copas de los árboles. La idea era crear ese laberinto sin incluir ninguna forma figurativa, para no ser tan literal. Me parece lindo dejar ese espacio abierto, porque ahí es donde las personas pueden usar su imaginación y conectar con la obra desde sus sentimientos, desde lo que les transmite. Muchos de ellos ni siquiera ven un bosque, algunos me han dicho que ven otros elementos como agua o arena.

¿Cómo recibe que otras personas hagan su interpretación de su obra?

A mí me parece supremamente lindo, porque somos libres de expresarnos y el arte es muy subjetivo. La interpretación de cada persona es completamente válida. Lo recibo con agrado, porque no creo que mis obras tengan que ser exactamente lo que yo pienso o lo que estoy tratando de transmitir. Al contrario, me parece bonito que puedan generar diferentes sentimientos y pensamientos en quienes las observan.

Usted también es diseñadora gráfica e industrial, ¿qué papel cumple el arte en su vida?

El arte es el espacio donde soy libre de crear mi propio mundo. En el diseño gráfico o industrial, la mayoría de las veces trabajas con clientes, entonces estás guiado por su visión y sus requisitos. En cambio, mi arte es completamente mío; es lo que yo quiero expresar y no tengo una guía ni restricción. Esa libertad creativa es la que me hace sentir muy feliz.