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María Gómez Lara: "Este es el primer libro que escribo desde la rabia"

La poeta colombiana lanzó este mes, en el marco de la Fiesta del Libro de Medellín, su poemario “La historia de mi piel”, en la que rinde homenaje a su abuelo y a su papá, pero en el que también aborda el colonialismo y el racismo que imperan desde siglos atrás.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
16 de septiembre de 2026 – 04:08 p. m.
María Gómez Lara reconoce que en su poesía ha abordado siempre el dolor y el desamor.
María Gómez Lara reconoce que en su poesía ha abordado siempre el dolor y el desamor.

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Cuando apenas estaba en el colegio, una niña la empujó y le dijo “aquí no jugamos con negras”. La contundencia de la frase la marcó para siempre y le hizo entender, muchos años después, que la historia de su piel la incluía a ella, a su papá, a su abuelo, y al abuelo, del abuelo, del abuelo de su abuelo.

“La historia de mi piel” podría ser uno de los libros más personales de María Gómez Lara, pero también es el símbolo de una historia que la trasciende y así mismo lo reconoce la autora, que entendió esto también viviendo en España y siendo…

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

A_Osorio1612 aosorio@elespectador.com
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