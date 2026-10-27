Mariana Enríquez: "El gótico es un género muy útil para contar violencias de América Latina"

En ‘Conversaciones con la oscuridad’, que lleva por subtítulo ‘Teorías, intuiciones y escritura del miedo’, estableció una personal cartografía del terror contemporáneo y de su propia escritura, siempre desde su mirada generacional…

La escritora argentina Mariana Enríquez indicó en Barcelona, donde acudió a presentar su nuevo libro ‘Conversación con la oscuridad’, que no se atreve a decir de dónde nació su "obsesión" por el terror, si bien aventuró que quizá provenga de la imposibilidad de poder ver fantasmas, algo que, reconoce, le encantaría.

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En ‘Conversaciones con la oscuridad’, que lleva por subtítulo ‘Teorías, intuiciones y escritura del miedo’, estableció una personal cartografía del terror contemporáneo y de su propia escritura, siempre desde su mirada generacional y latinoamericana.

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"Creo que todo empieza en la infancia y con los mitos guaraníes. Eso, sumado a la mitología griega, especialmente todo lo que tenía que ver con monstruosidades", explicó en rueda de prensa Enriquez, para quien en su región toda la relación con los muertos e historias de fantasmas es algo "natural" e "incorporado a lo cotidiano".

"Tengo una relación muy desprejuiciada con el terror. No tengo la suerte de ver fantasmas como mi tía. Quizá de ahí sale toda la obsesión porque es algo que me fascina mucho y puedo explorar, tanto en la teoría como desde la ficción, pero en lo personal", dijo.

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El ensayo, publicado por Páginas de espuma, está organizado no en capítulos, sino en "vértebras", homenaje a ese género del ‘body horror’ que tanto le gusta. Esta genealogía personal del terror la fue construyendo con las investigaciones que iba realizando sobre el terror cuando, para vivir, además de escribir libros, daba clases y trabajaba como periodista cultural.

La autora de Nuestra parte de noche y de las colecciones de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego, Los peligros de fumar en la cama y Un lugar soleado para gente sombría desarrolló en su nuevo libro temáticas que abarcan el espacio, el tiempo, la subjetividad, los cuerpos y el trauma.

"Siempre me interesó todo esto. Leo gótico, terror y hasta manuales de espiritismo", confesó la autora, cuyo ensayo dedicó un inusual número de páginas a las notas explicativas. "El libro es como un gran mapa para mí y las notas son todos los caminos secundarios que se desvían", apuntó.

Un mapa de referencias generacionales —de ‘La historia interminable’ a ‘El exorcista’—, pero también atemporales, empezando por la propia Biblia "y todo lo que es demoníaco o habla de matanzas de inocentes".

En ‘Conversación con la oscuridad’, Enríquez trata asimismo de su visión del género respecto a América Latina, un lugar donde el gótico no pasa necesariamente por castillos y otros elementos del imaginario histórico europeo.

Un terror distinto y propio de la región del mundo en que nació que se alimenta también de mitos y folclore propio, entre otras referencias más universales.

"El gótico es un género que, para contar ciertas persistencias de la memoria de América Latina, ciertas violencias y narrativas de esos pueblos originarios que, en su momento, fueron suprimidas, puede ser muy útil", afirmó.

En entrevista para El País de España, la autora reveló que siempre había querido escribir en clave de terror, pero que no sabía cómo hacerlo y tampoco estudió cómo lograrlo. Su primer intento fue a través de la inclusión de elementos como el "trío infernal" y una relación entre dos personajes al estilo de "Entrevista con el vampiro"; el resultado fue el libro "Bajar es lo peor", escrito en clave de realismo sucio en 1995. Posteriormente, escribió una novela fantástica de terror que, según contó, no funcionó porque no sabía cómo hacerlo

"Seguí con el realismo en Cómo desaparecer completamente. Y luego me dije: ‘Por acá no puedo hacer nada más, vamos a hacer terror y a ver cómo lo hago’", relató. Comenzó a releer a Stephen King, pero se dio cuenta de que no podía escribir sobre temáticas parecidas a las del escritor estadounidense porque "eso no existe en Argentina". "Me puse a pensar qué existe en América Latina o en mi ambiente. Lo mismo con Edgar Allan Poe. Mi primer cuento de terror, El aljibe, es sobre una chica que tiene un ataque de pánico y no puede salir a la calle: es mi traslación de la ultraparanoia de Poe al trastorno de pánico. Además, empecé a escribir con un punto de vista de narradora femenina. Para hablar de ese tipo de terror muy cercano porque es muy íntimo, me sirvió", afirmó a El País.