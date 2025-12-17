Más de 1000 artistas y gestores culturales recibieron titulación técnica en sus oficios

Estas certificaciones se dieron en el marco del programa Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, propuesto por la iniciativa Artes para la Paz, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes Foto: Cortesía del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 12 de diciembre, en el Tecnológico de Artes Débora Arango de Envigado, 92 creadores culturales de la región recibieron su título de técnicos laborales en sus oficios.

Esta acreditación se dio como parte del cierre nacional del programa Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano propuesto por Artes para la Paz, en alianza con el Tecnológico de Artes Débora Arango.

Artes para la Paz es una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, enfocada en la formación artística y cultural de Colombia y que lleva a cabo procesos de educación con todos los grupos etarios del país.

“En Colombia dignificar el oficio artístico también es política pública. Con este reconocimiento habilitamos nuevas rutas de desarrollo y dignificamos el oficio artístico al validar saberes construidos a lo largo de la vida”, dijo la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani.

A partir del programa de Educación para el Trabajo, actualmente Colombia cuenta con más de 1.000 creadores culturales con titulación técnica, en 28 departamentos del país.

Los beneficiarios se certificaron en distintas áreas como instrumentos, ilustración, cine, televisión, danza, música e interpretación.

“Hace 27 años soy docente de música en diferentes sectores educativos, tanto en instituciones privadas como públicas. Hoy se cumple un sueño, un reconocimiento por el esfuerzo”, declaró Óscar Cortes, graduando de este programa, por medio de redes sociales.

Con esta apuesta del Ministerio, también se implementó el sistema de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP), el cual reconoce las competencias y la trayectoria empírica de estos profesionales, para que puedan acceder a la certificación.

Además, el proyecto se complementó con el estudio de Caracterización de ETDH en artes y cultura, a partir del cual se analizaron 90 instituciones con oferta artística a nivel nacional.

Otras graduaciones enmarcadas en este programa ocurrieron en alianza con entidades como la Institución Educativa FUNDANZA, de Armenia; el Centro Cultural Bacatá, de Funza; y el Centro Superior ESAT, de Villavicencio.