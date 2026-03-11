La razón por la que más de 10 mil autores se unieron para publicar un libro totalmente vacío

El libro se ha entregado en Londres. Foto: Pexels

Recientemente, los asistentes a la Feria del Libro de Londres recibieron una sorpresa cuando se les entregaron libros “vacíos” titulados “Don’t steal this book” (No te robes este libro). Este hace parte de una iniciativa en la que miles de autores del Reino Unido se unieron para protestar en contra de las inteligencias artificiales y su uso indiscriminado de material protegido por el derecho de autor, como sus obras, para entrenar sus modelos.

“El gobierno del Reino Unido no debe legalizar el robo de libros para beneficiar a las empresas de inteligencia artificial”, se lee en la contraportada de un nuevo libro que se distribuye en la Feria del Libro de Londres de este año.

Aproximadamente 10,000 autores escribieron sus nombres en las páginas del libro. Ese es el único contenido de la publicación. La iniciativa se realizó una semana antes de que el gobierno británico emita una evaluación sobre el costo económico de los cambios propuestos a su ley de derechos de autor.

Entre los autores que se sumaron a esta iniciativa se encuentran: Kazuo Ishiguro, Richard Osman, Alan Moore, Marian Keyes, Malorie Blackman, Philippa Gregory y Mick Herron. En un comunicado en la página oficial del proyecto se lee: “Las empresas de IA están creando sus productos copiando millones de libros sin permiso ni pago. El gobierno del Reino Unido está considerando legalizar este robo a gran escala. Les instamos a que lo descarten. Las empresas de IA deberían pagar por los libros, como todo el mundo. Si no lo hacen, esto es lo que nos quedará: páginas vacías, escritores sin sueldo y lectores privados del próximo libro que les encantará”.

El compositor Ed Norton-Rex es la mente detrás del proyecto del libro. De acuerdo con él, la industria de inteligencia artificial se construyó con trabajo robado y usado sin consentimiento. Según dijo a The Guardian: “Este no es un delito sin víctimas: la IA generativa compite con las personas en cuyo trabajo se entrena, robándoles sus medios de vida. El gobierno debe proteger a los creativos del Reino Unido y negarse a legalizar el robo de obras creativas por parte de las empresas de IA”.

De acuerdo con el medio inglés, los ministro deberán presentar una evaluación del impacto económico y una actualización en la consulta de la reforma legal, mientras que se enfrentan a las críticas del sector artístico y creativo que ha mostrado preocupación frente a la forma en que las compañías de IA están usando su trabajo.

Según Deadline, Newton-Rex comenzó su carrera en el mundo de la inteligencia artificial. Trabajó en Silicon Valley y llegó a crear su propio negocio de composición musical con IA que luego vendió. Sin embargo, “tras trabajar en otras empresas de IA, se desilusionó con el comportamiento de estas últimas respecto a la propiedad intelectual creativa y fundó la empresa de IA ética Fairly Trained”, reportó el medio.

