Ministra TIC se pronunció frente a críticas por la película sobre el Almirante Padilla

A la izquierda se encuentran Gustavo Petro (d), Cuba Gooding Jr. (c) y Lucho Velasco (i) durante el rodaje del filme del Almirante Padilla. A la derecha está Carina Murcia, ministra de las TIC desde septiembre de 2025.

La película sobre el Almirante Padilla generó controversia hace unos días tras conocerse el monto de la financiación por parte del ministerio y la breve participación que tendrá el presidente Gustavo Petro. Carina Murcia, ministra de las TIC, se pronunció frente a las críticas.

El proyecto cinematográfico causó controversia luego de que se conociera que el costo total de la película sería de COP 15 mil millones y que el presidente Petro haría una breve aparición. El debate, además, se avivó al conocerse que el actor estadounidense Cuba Gooding Jr. sería el encargado de encarnar al personaje histórico de ascendencia afro e indígena.

En una reciente entrevista con Caracol Radio, la ministra de las TIC Carina Murcia explicó cómo su cartera apoyó el financiamiento del proyecto. Como ya había reportado El Espectador, del ministerio saldrían COP 8.104.424.000, mientras que de Valencia Producciones, la empresa productora detrás del filme, saldrían COP 7.786.603.451.

La ministra explicó que los recursos salieron del FUTIC (Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y que el MinTIC estuvo presente en esa primera fase de asignación presupuestal a RTVC, que también está involucrado en la producción.

“El FUTIC no vive del Estado. Tanto el fondo como el ministerio son espectrodependiente. El Ministerio TIC recibe ingresos del uso del espectro donde los operadores hacen y prestan acá, eso es una contraprestación que se hace. [...] Estos no son recursos que nosotros le estemos quitando ni a la salud, ni a la educación, ni a tantas de las necesidades, y lo entendemos, que hay en el país”, aseguró.

Por otra parte, debido a declaraciones pasadas de Murcia, se llegó a decir que esta película se trataba de un encargo directo del presidente. Esto fue desmentido por la Armada Nacional, quienes aclararon que se trataba de un proyecto que fue impulsado desde un principio por esta institución y que después recibió el apoyo del Gobierno Nacional.

Murcia también dijo que sus comentarios iniciales habían sido “malinterpretados” y que ella afirmó que el presidente Petro había encomendado la película, más no que había ordenado hacerla. También fue enfática en que esta producción se enmarca en una normativa que impulsa acciones que exalten el legado de este prócer de la independencia. No obstante, para esto la ministra hizo referencia a la Ley 2154 de 2021, cuando en realidad es la Ley 2334 de 2023, en la que se se ascendió de manera póstuma y honorífica al almirante José Padilla López.

Frente a la inconformidad de algunos agentes del gremio audiovisual, quienes han dicho no recibir el apoyo suficiente como el que se le está otorgando a esta película, la ministra de las TIC manifestó que ya habían apoyado otras producciones previamente, como la miniserie de “La Vorágine” en 2025. “Aquí no podemos decir que hemos descuidado o que no hemos estado atendiendo a toda la industria. Sin embargo, sí podemos apostarle a estas nuevas creaciones. Creo que también lo mencioné en uno de los trinos: nos estamos quedando con el ruido y no estamos mirando más allá. El país tiene que proyectarse hacia avanzar en una industria audiovisual que, claramente, desde el Ministerio no podemos abordar en su totalidad”.

Por último, Murcia explicó que los recursos obtenidos a partir de la boletería serán asignados a RTVC y al fortalecimiento de canales públicos y regionales. “A nosotros no nos va a entrar un peso de eso; es decir, ese dinero no vuelve al FUTI. Claramente va a beneficiar la generación de empleo y el aumento de producciones, porque si gana el canal, gana el país. Eso permitirá seguir generando más empleo y que el sector audiovisual colombiano continúe creciendo”.

