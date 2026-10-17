Más de 500 personas protestan frente al Museo Nacional por el retiro de obras

Por orden del presidente de la República, fueron retiradas aproximadamente 30 piezas de las salas “Hacer sociedad”, “Fuerza, fe y…

“No queremos que nuestra participación en un museo termine convirtiéndose en un expediente judicial. La memoria no se puede rodear de miedo”, dijo uno de los participantes en el plantón que se desarrolló este sábado frente al Museo Nacional. A través de un megáfono, el ciudadano se dirigió a los cientos de manifestantes que acudieron a protestar contra el retiro de piezas ordenado por el Gobierno Nacional.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Por orden del presidente de la República, fueron retiradas aproximadamente 30 piezas de las salas “Hacer sociedad”, “Fuerza, fe y sustancia” y “Memoria y nación”, que abordaban distintos episodios y procesos de la historia política, social y espiritual del país.

Publicidad

Entre las piezas retiradas se encontraban materiales relacionados con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, así como expresiones de gráfica política.

Las obras también hacían referencia a acontecimientos fundamentales de la historia reciente de Colombia, como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Para los críticos de la decisión, su retiro afecta la presencia de estas narrativas en las salas mencionadas.

Le puede interesar

“Pues no volvamos”, le dijo una de las manifestantes a su acompañante, que grababa a integrantes de la Policía antidisturbios mientras custodiaban la fachada del museo.



La sugerencia contrastaba con la preocupación de una de las trabajadoras del Museo Nacional, quien pidió que no se revelara su identidad por temor a represalias.

La trabajadora le manifestó a El Espectador su temor de que la ciudadanía dejara de visitar la institución: “Lo que hay que hacer ahora es abrazar el museo, que no tiene por qué tener vacíos ni huecos. Esta no fue una decisión de las personas que trabajamos aquí. Esta fue una decisión del presidente”.

Entre los manifestantes también había personas que habían respaldado electoralmente al presidente Abelardo de la Espriella. Una de ellas, un profesor universitario que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a posibles “perfilaciones”, expresó su arrepentimiento: “Yo voté por este presidente, pero me arrepiento: no logré intuir que mis hijos no podrían ir a las instituciones culturales para aprender de su país. Tenía miedo, pero ahora lo que tengo es rabia”.

Por su parte, Dayana Fuentes, ama de casa y quien se describió como una contadora frustrada, le dijo a El Espectador que no pensaba regresar al Museo Nacional hasta que las piezas retiradas fueran devueltas a sus lugares. Su inconformidad también estaba relacionada con los recursos públicos invertidos en las exposiciones: “Si los curadores tienen razón y esas salas costaron tanto dinero, mis impuestos están siendo desperdiciados. Este presidente quiere inventarse una historia oficial”.

Durante la jornada, a la que asistieron más de 500 personas de distintas edades, también estuvieron presentes el exministro de Cultura Juan David Correa, la exministra de Cultura Patricia Ariza y la exministra Susana Muhamad, así como integrantes de organizaciones de la población LGBTIQ+.

Entre las preocupaciones expresadas durante el plantón estuvo la posibilidad de que la participación ciudadana fuera utilizada para identificar o vigilar a los manifestantes.

“Nos preocupa que nuestra presencia sea utilizada para perfilarnos o identificarnos o construir perfiles sobre nuestras actividades y posiciones políticas. Exigimos garantías inmediatas para nuestra libertad y nuestra seguridad. La participación ciudadana no puede convertirse en motivo de vigilancia”, se escuchó durante la manifestación.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

