Matías García Jaramillo, un solista colombiano del cuatro que viaja por el mundo

Matías: Sí, ya llevo cuatro años de haber llegado a Venezuela. Ha sido un reto muy grande estar allá porque la responsabilidad y el deber como cuatrista está en saber y conocer casi todas las músicas del país. Ser cuatrista es sinónimo de conocer la historia y la cultura de Venezuela, desde la música de la región andina, pasando por el centro de…

María Esperanza: Sabemos que llevas cuatro años en Caracas dedicado al estudio del cuatro. Te mueves en diversos ritmos venezolanos y en otras músicas del mundo. Cuéntanos en qué va todo ese proceso.

Matías: Sí, ya llevo cuatro años de haber llegado a Venezuela. Ha sido un reto muy grande estar allá porque la responsabilidad y el deber como cuatrista está en saber y conocer casi todas las músicas del país. Ser cuatrista es sinónimo de conocer la historia y la cultura de Venezuela, desde la música de la región andina, pasando por el centro de Venezuela hasta Oriente. Géneros desde el merengue, pasando por el calipso del Callao en el estado Bolívar, la música oriental, el joropo sucrense, la música cañonera caraqueña, el joropo central, los golpes tocuyanos y el tamunangue del estado Lara, hasta el joropo llanero compartido con Colombia, entre muchos otros géneros.

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En mi trabajo en Venezuela me he enfocado en ser solista, hacer que el cuatro sea un instrumento protagónico y en este proceso he tenido la oportunidad de aprender del gran maestro Orlando Cardozo, compositor, cuatrista, clarinetista venezolano, uno de los compositores sinfónicos más relevantes de los últimos años en Venezuela. He tenido también la oportunidad de tocar con una infinidad de maestros con los que he compartido, como se llama en Venezuela, parrandeado, como son Jorge Glem, Manuel Rangel, Andrés Emilio Cartaya, Javier Marín, Luis Pino, David Peña (el zancudo), Milagros Figuera (QEPD), Ismael Querales, que partió de este plano terrenal hace unos días, y por supuesto con el maestro Cheo Hurtado. El otro logro de estos años fue la fundación de 4notas ensamble, uno de los grupos en los que participo en este momento.

Acabas de hacer una gira por Europa, y antes por otros países. ¿cómo fueron esas experiencias?

He tenido la posibilidad de viajar con 4notas ensamble, el grupo que fundamos en Caracas y ya cumple cuatro años. Este proyecto que yo dirijo y con el que tocamos música tradicional venezolana y fusiones con otros géneros de la música latinoamericana ha realizado varias giras. El grupo está compuesto por Leonard Jesús Apure en el bajo, Augusto Torres en las maracas y Josué Chirinos en la mandolina. A propósito, con ellos grabamos el disco Orígenes. En el 2024 estuvimos de gira en Colombia. En el 2025 estuvimos en Turquía y China. Esa experiencia de representar tanto a Venezuela como a Colombia ha sido muy especial para mí.

En este año, 2026, acabo de llegar a Colombia de una gira por Europa. Estuvimos tocando en España, Francia y Alemania con un dúo llamado García Fiore. Este dúo está conformado por un excelente guitarrista venezolano radicado en Madrid, Mauricio Fiore Salas y yo. Hicimos ocho conciertos de los cuales algunos fueron eventos solidarios por los terremotos de Venezuela y Colombia.

¿Qué es lo más importante de tu búsqueda musical en este momento?

Es una búsqueda de ampliar el instrumento, sacar el cuatro de la casilla de la música venezolana, sin olvidar sur raíces y siguiendo los pasos de grandes maestros como Jorge Glem, Edward Ramírez, Carlos Capacho, etc. Tantos maestros que han hecho gran trabajo en la búsqueda de expandir el instrumento, incluirlo en diferentes géneros. Entonces en esta oportunidad lo que estoy trabajando es tocar las músicas desde un formato jazz, intentando que el cuatro reemplace a la guitarra, mas no suene como una guitarra, que suene a cuatro, pero con la visión de que pueda ser ese instrumento armónico dentro del formato. Además, desde el punto de vista compositivo intento buscar una mezcla novedosa entre la música experimental contemporánea, el minimalismo, el jazz y las músicas latinoamericanas.

En Colombia conocemos el cuatro como acompañante de música llanera, pero entiendo que tú vas por otro camino como solista. ¿Qué significa eso?

Todos los cuatristas tenemos la responsabilidad de ser y saber acompañar la mayoría de los géneros donde el cuatro es parte primordial del formato tradicional. Desde el maestro Hernan Gamboa hacia acá hay una ola creciente de cuatristas que asumen su papel como solistas. Yo lo describiría como cuando un médico hace su especialización; algunos nos dedicamos a ser solistas, otros se dedican al acompañamiento.

Ahora en Bogotá vas a hacer un concierto el 30 de septiembre, tu como solista acompañado de otros músicos. ¿Nos cuentas un poco de ese proyecto?

Vengo trabajando mi música como cuatrista solista y para ello convoco diferentes músicos y montamos diferentes formatos. En este proyecto personal ya grabé un disco que está en plataformas, llamado Vibra nómada. Este disco fue grabado en formato de trio de jazz, contrabajo, batería y cuatro. Grabé un pasillo colombiano, un merengue venezolano, un standard latinoamericano y algo conocido internacionalmente.

En este concierto que vamos a hacer el miércoles 30 de septiembre en Trementina Bar en el Parkway, vamos a tener formato de cuarteto de jazz. Tocaremos con Daniel Guzmán en el piano, Abraham Pérez en la batería, Gabriel Borrero en el bajo y yo en el cuatro. Vamos a estrenar música propia mía, composiciones de diferentes géneros y algunos standards latinos. Va a ser un espectáculo de muchas emociones, desde el estruendo a lo delicado. Allá les esperamos.

* María Esperanza Avendaño es diseñadora gráfica, artista y comunicadora visual. Matías García se presentará en cuarteto junto a los músicos Gabriel Borrero, Daniel Guzmán y Abraham Pérez. La apertura del show está cargo de Sarita Cuervo. Lugar del concierto: Trementina Pub, piso 2: Kr 24 #N° 37-42, Teusaquillo, Bogotá. Cover: 25K en preventa, 35 K en taquilla.