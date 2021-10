“Me gustaría incomodar a las personas”, Famor Botero sobre “Gritos en Silencio”

El largometraje, basado en hechos reales, cuenta la historia de la colombiana Paola (interpretada por Angélica Blandón) quien acaba de casarse con el mexicano Antonio Castellanos (interpretado por Pascacio López). La pareja acaba de mudarse a México, donde se desarrolla la historia, y experimentan la peor pesadilla: el secuestro de Paola.

“Gritos en silencio” trata temas como feminicidio y violencia intrafamiliar en un contexto actual. Al finalizar la cinta se resaltan las cifras de mujeres desaparecidas y feminicidios en México y Latinoamérica. Famor Botero, director de la película que se estrenó en el Festival de Cine de Bogotá, habló para El Espectador sobre este proyecto y su experiencia.

¿Cómo se involucró en el proyecto y qué fue lo que más le llamó la atención de él?

Leí el guión de Fabián Archondo y simplemente no pude no hacer la película. Creo que esta historia en particular tocó una parte muy profunda de mí como ser humano. La evolución de Paola, el personaje principal, y la crisis psicológica por la que atraviesa Antonio me dieron la oportunidad de profundizar en mis procesos con los actores y eso fue algo que disfruté mucho.

¿Cuáles fueron los desafíos más grandes al dirigir esta película?

Estar en otro país y trabajar con personas del crew que no conoces fue un reto muy grande. También saber que estás contando una historia real, y que mientras rodábamos la película había mujeres siendo víctimas de este tipo de maltrato también fue muy desafiante para mí.

¿Qué importancia tiene abordar desde el cine un tema tan importante y de actualidad como los feminicidios en Latinoamérica?

Es de importancia absoluta. En mi carrera he tratado de darle un sentido social a todas las historias. Para mí el cine es un vehículo que nos entretiene, pero también que nos informa y construye. Es importante para todos y todas hablar de este tipo de temas y no ignorar lo que nos afecta, lo que nos destruye, lo que nos intenta apagar la vida. Estamos viviendo en una sociedad que nos ha hecho duros, poco sensibles, y eso debe cambiar.

¿Cómo decidió cuál sería su aproximación a este tema desde “Gritos en Silencio”?

Traté de ser muy sensible con el tema, de lograr un balance entre lo que debe entretener y lo que debe ser un viaje profundo dentro de varios personajes, que al final de la historia tienen algo importante que enseñarle a nuestra sociedad.

¿Qué mensaje o reflexión espera que la audiencia se lleve al finalizar la película?

Primero que todo quiero que las mujeres víctimas de violencia sepan que no están solas y que hay hombres en este mundo que las respetamos, las valoramos y nunca las violentaríamos. Espero lograr un mínimo de reflexión en aquellas personas que actúan violentamente, muchas veces sin pensar en las circunstancias. Me gustaría causar un poco de incomodidad en las personas para que dejen de ser tan insensibles.

¿Qué elementos son importantes para tener en cuenta al llevar una historia como esta a la pantalla grande?

Creo que es importante lograr una conexión entre lo que es ficción y realidad. En este caso mi directora de Arte, Jazmín Ruano, jugó un papel clave en la narrativa visual de la historia. Mi equipo de edición, Joel Prieto Toropchanin y María Alicia Gonzales, también jugaron un papel muy importante en lograr una edición que acelera la historia sorpresivamente. A ellos siempre amor y respeto absoluto.

“Gritos en silencio” se estrenó el lunes 25 de octubre en el marco de Bogocine y actualmente está participando en la categoría de Cine Colombiano del festival. Botero es también el director de producciones como “Sofía”, “Monserrate, ¿Como el cerro?”, “Los ocho” y “La ignominia colombiana”.