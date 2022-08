Métricas Frías y su importancia para el rap colombiano

“Ya pasé lo malo, ya no habrá descuidos. Antes era sequía, ahora está lleno el río”, decía Métricas Frías en la canción “Sangre en el Parabrisas”. Foto: @metricas_frias_dp/Instagram

Métricas Frías, cuyo nombre era Santiago Marín, pertenecía a Doble Porción, una agrupación de rap colombiano. Aquella banda surgió en 2012, estando integrada en sus inicios solo por Mañas Ru-Fino y Métricas Frías. Tiempo después se unió Soul AM. Antes de que llegara este último, Doble Porción hizo parte de un colectivo que se formó en Medellín, gracias al estudio de grabación Moebiuz: La Gra$a, aquel al que también pertenecieron Granuja, Zof Ziro y Crudo Means.

En 2017 Doble Porción estuvo participando en el Breakfest, un festival privado que reunía a artistas nacionales e internacionales. Esa edición, que se llevó a cabo en Medellín, contó con la presencia de Julian Casablancas, —vocalista de la agrupación The Srokes— quien elogió la presentación de Doble Porción en el evento. Para ese mismo año, la banda había logrado participar por primera vez en un concierto internacional: se fueron a rapear a Quito (Ecuador).

La agrupación se había propuesto un objetivo: lograr el dominio del rap colombiano en Latinoamérica. En 2019, con este propósito en mente, lanzaron el álbum P.I.N.E.A.L, en donde se atrevieron a darle un gran protagonismo al trap, sin dejar a un lado el rap. Y es que quizás a Doble Porción los han llamado una agrupación innovadora en materia de rap colombiano porque no le han temido a mezclar otros ritmos musicales como el dembow y el trap con el rap.

En todo ese proceso de masificación del rap colombiano, Métricas Frías fue un eslabón importante. El artista alcanzó a participar aproximadamente en nueves álbumes: cuatro con Doble Porción y cinco como solistas. Pero más allá de la cantidad de discos, su relevancia tal vez radica en la obra que dejó, en las canciones que compartió, en los dolores y en la tristeza que quizá buscó expresar a través de la música. “Cuando nadie estaba puesto me tocó sufrir/ Ahora que quieren mi puesto tienen que morir/ Ni una sola lágrima van a llorar por ti/ Vivo en un mundo turbulento, un camino sin fin/ Estoy buscando la salida pa’ poderte encontrar/ No estoy hablando de mujeres, estoy buscando mi paz/ Por más que no quiera hacer daño, estoy atado a este mal/ Y si sanaran mis heridas, yo te haría un altar”, decía Marín en la canción “Por un sueño”, lanzada el 11 de agosto de este año.

Para agosto también, pero en el 2016, Métricas Frías —también conocido como “Sadman” — lanzó su disco como solista llamado “Serenatas sin Mariachi”. En él, incluyó su canción 6:30. “Soy el caos de la seis y media/ Guardo historias en el baúl, tengo frío en el invierno como Dante en la Divina Comedia/ El límite no es el cielo, es el ataúd/ Yo no sé tú, pero yo paso por situaciones serias/ He estado en mute, mi depresión es mi virtud”, rapeaba el artista.

El 22 de julio se conoció el video oficial de su canción Funeral. Al principio de la pieza audiovisual, aparece vestido de negro con una rosa roja en su mano, y se encuentra en un cementerio. De repente, el escenario y sus prendas cambian: ahora está en el cielo y viste de blanco, y entonces dice: “No creo que aparezcas en mi funeral/ No quieres darte cuenta de que es tu culpa/ Me dejaste morir, eso es lo habitual/ Llueve del cielo mil preguntas”. En los últimos segundos del video, “Sadman” otra vez está de negro, su cuerpo se encuentra suspendido en el aire, sus ojos están cerrados, mientras que con sus dos manos sostiene una rosa marchita.

Aquellas tres canciones y este último video quizás resonaron más que nunca al conocerse el viernes 26 de agosto la noticia de su muerte. “Hoy no es un día normal, porque decidiste irte. Aunque no entendemos tu decisión, siempre vamos a amarte y nunca te olvidaremos hermanito. Tantos momentos juntos, este viaje increíble, y toda la música quedará para siempre (…)”, fueron algunas de las palabras que escribió la agrupación Doble Porción a través de su cuenta de Instagram. Por su parte, Zor Beats, quien también participó en el disco “No Fear”, del cual se desprende la canción Funeral, dijo, por medio de sus redes sociales, “me dejas con un montón de preguntas, pero no cuestionó tu decisión, Todos los sueños y lo que teníamos pensado no se va a quedar en planes te lo prometo”.

Preguntas que tal vez sus fans también se hacen, pero más allá de encontrar una respuesta o sacar conjeturas sobre lo sucedido o incluso buscar los responsables, lo cierto es que no queda más que preservar su legado.

