El Ministerio de Cultura anunció una nueva alianza con Estados Unidos para proteger el patrimonio cultural del país y luchar contra el tráfico ilícito de piezas. Este proyecto de cooperación con el país norteamericano se dio través del Programa de Subvenciones para la Implementación de Acuerdos sobre Bienes Culturales (CPAIG) del Departamento de Estado, y en alianza con la Fundación Erigaie. Según anunciaron, se gestionarán USD 132.549 que será utilizados para el fortalecimiento de la soberanía cultural, la salvaguardia del patrimonio y el…

El Ministerio de Cultura anunció una nueva alianza con Estados Unidos para proteger el patrimonio cultural del país y luchar contra el tráfico ilícito de piezas. Este proyecto de cooperación con el país norteamericano se dio través del Programa de Subvenciones para la Implementación de Acuerdos sobre Bienes Culturales (CPAIG) del Departamento de Estado, y en alianza con la Fundación Erigaie. Según anunciaron, se gestionarán USD 132.549 que será utilizados para el fortalecimiento de la soberanía cultural, la salvaguardia del patrimonio y el combate contra el tráfico ilícito de piezas.

"En este gobierno tenemos una premisa innegociable: el patrimonio es sagrado, nos pertenece a todos los colombianos y se defiende con firmeza. Esta alianza con los Estados Unidos nos entrega las herramientas para combatir sin tregua a las mafias que intentan expoliar nuestra riqueza cultural, al tiempo que nos permite levantar y restaurar con resiliencia los monumentos que la naturaleza ha golpeado. No cederemos un solo centímetro en la protección de nuestra historia; defender nuestro patrimonio es defender el honor de Colombia", aseguró la ministra de la Cultura, Paola Holguín.

Según informó el ministerio, el proyecto se ejecutará entre noviembre de 2026 y septiembre de 2027. Sus componentes principales serán la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, para lo que se realizarán seis jornadas de capacitación orientadas a la identificación, prevención y el combate de este delito, fortaleciendo las capacidades de las instituciones de control y seguridad.

“La renovación del Acuerdo sobre Bienes Culturales entre Estados Unidos y Colombia, en marzo de 2026, reafirma nuestro compromiso con la protección del patrimonio cultural colombiano y el fortalecimiento de la cooperación bilateral para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. Desde 2001, a través de las Subvenciones para la Implementación de Acuerdos sobre Bienes Culturales (CPAIG) y el Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural (AFCP), el Gobierno de Estados Unidos ha apoyado más de 15 iniciativas en Colombia. Este nuevo proyecto da continuidad a ese compromiso y demuestra el valor de nuestra colaboración para proteger el patrimonio cultural del país”, expresó Stewart Tuttle, consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

Cabe recordar que en junio de 2026 se creó el Comité Interinstitucional para la prevención del tráfico ilícito y la repatriación de bienes muebles de interés cultural, geológico y paleontológico, mediante el Decreto 0484 de 2026, el cual tiene la misión de impulsar acciones que faciliten el retorno de piezas que se encuentran fuera de Colombia de manera irregular y, además, fortalecer estrategias de prevención, detección y control ante la posible comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales.

Por otro lado, la iniciativa está orientada a la recuperación ante desastres, por lo que se realizará una evaluación técnica de hasta cinco inmuebles patrimoniales que fueron afectados por el terremoto del 10 de agosto y otros movimientos telúricos para garantizar su estabilización y preservación. Por el momento se desconoce cuáles serán los inmuebles contemplados en el proyecto. Esta arista contará con la la asistencia técnica del World Monuments Fund (Fondo de los Monumentos del Mundo) y el Smithsonian Museum Conservation Institute (Instituto Smithsonian para la Conservación de Museos), quienes brindarán las herramientas para la evaluación de daños, gestión de riesgos, establecimiento de protocolos de respuesta inmediata ante emergencias y la protección integral de las colecciones patrimoniales afectadas.

Según el Ministerio de Cultura, terremoto del 10 de agosto dejó 40 bienes inmuebles, 22 quedaron con afectaciones de grado alto, 13 de grado medio y cinco de grado bajo, el Valle del Cauca registró la mayor cantidad de bienes afectados. Desde entonces, el ministerio aprobó, durante seis meses, intervenciones temporales y de emergencia en Bienes de Interés Cultural y Centros Históricos afectados por el sismo, aunque la medida no contemplaba restauraciones. Adicionalmente, en septiembre anunciaron una reunión con la UNESCO en la que evaluaron una ruta técnica y financiera para atender los daños al patrimonio cultural.

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