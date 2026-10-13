MinCultura usó COP 326 millones de un convenio del CNA para velatón por el terremoto

El 28 de agosto, el gobierno nacional convocó a una velatón en la Plaza de Bolívar para conmemorar a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, llamada "Oración por Colombia". El encuentro comenzó a las 6:00 p.m. y contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella y de la primera dama Ana Lucía Pineda. “Mi corazón está con las víctimas, sus familias y cada una de las personas que resultaron damnificadas (…). Gracias a cada donante, a los voluntarios, a las empresas, a las organizaciones y…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El 28 de agosto, el gobierno nacional convocó a una velatón en la Plaza de Bolívar para conmemorar a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, llamada "Oración por Colombia". El encuentro comenzó a las 6:00 p.m. y contó con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella y de la primera dama Ana Lucía Pineda. “Mi corazón está con las víctimas, sus familias y cada una de las personas que resultaron damnificadas (…). Gracias a cada donante, a los voluntarios, a las empresas, a las organizaciones y a todas las personas que tendieron su mano e hicieron posible llegar a los territorios afectados con gestos de amor, ayudas humanitarias y acompañamiento psicológico. Hoy elevamos nuestra mirada a Dios”, dijo la primera dama frente a miles de personas congregadas en el centro de la ciudad.

Además de la presidencia, el Ministerio de Cultura fue la entidad que convocó a la velatón. Recientemente se conoció el monto gastado en el evento y el origen de la financiación. Según reveló el excandidato al Senado y comentarista político, Alejandro Vergel, la cartera cultural le respondió los requerimientos enviados el 28 de agosto y el 22 de septiembre y, en el documento que recibió, el ministerio afirmó que el presupuesto asignado al evento fue de COP 326 millones.

Publicidad

"Las actividades de producción técnica y artística vinculadas con la jornada se realizaron en el marco del Convenio de Asociación No. 0958-2026 celebrado entre la Corporación de Desarrollo Social Élite y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. En desarrollo de dicho convenio, la Corporación contrató a 10 Audio S.A.S. mediante contrato No. CA958-107-2026″, mencionaron en la respuesta. Además, aseguraron que no recibieron aportes o donaciones externas.

🚨¿Ustedes sabían que la ministra de las Culturas mentirosa, que no se graduó de la maestría, Paola Holguín, se gastó $326 millones en el evento de “oración” en la Plaza de Bolívar con Abelardo dizque por las víctimas del terremoto, mientras miles de personas siguen esperando las… pic.twitter.com/7SRG7dACxz — Alejo Vergel (@YoAlejoV) October 8, 2026

Sin embargo, el convenio de asociación del que se utilizaron los recursos comenzó a ejecutarse el 15 de abril de 2026, cuando Yannai Kadamani todavía era ministra de Cultura y Gustavo Petro seguía en la Casa de Nariño.

Le puede interesar

Este convenio, según el SECOP, figura bajo el título "Programación CNA 2026″. Según el documento, este convenio tiene como objetivo "aunar esfuerzos y recursos administrativos, técnicos y financieros especializados, humanos y tecnológicos, para la eficiente gestión de la programación artística, los proyectos de educación, mediación y formación que permitan el posicionamiento del CNA". El presupuesto para esto fue de COP 13.393.679.183.

Estos recursos tienen objetivos específicos: “Formular, coordinar e implementar la política cultural del Estado colombiano para estimular e impulsar el desarrollo de procesos, proyectos y actividades culturales y artísticas que reconozcan la diversidad y promuevan la valoración y protección del patrimonio cultural de la nación",

Fue con parte de estos recursos que se financió la velatón del 28 de agosto.

Parte del presupuesto asignado al convenio del que el actual Ministerio de las Culturas usó para la velatón, estaba destinado al programa Danza en Expansión 2026, el cual está orientado al fortalecimiento de los ecosistemas de danza, movimiento y artes vivas mediante procesos de investigación, intercambio, formación, creación colaborativa y articulación sectorial, según un documento de la convocatoria del CNA para este programa.

El Espectador contactó al Ministerio de Cultura, sin embargo, desde esa cartera señalaron que no se pronunciarán al respecto.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

