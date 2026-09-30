Ministerio de Cultura honra a Consuelo Araújo a los 25 años de su muerte

Desde Valledupar, esta cartera realizó un reconocimiento póstumo a Araújo, también conocida como "La cacica", por su trayectoria y en un evento conmemorativo, la viceministra de las Artes y la Economía…

Hoy se cumplen 25 años del asesinato de Consuelo Araújo. En conmemoración, el Ministerio de Cultura emitió la Resolución de Honores No. 604 con la que homenajean a la gestora cultural, periodista, escritora y ex ministra de Cultura por su trabajo y legado en la promoción del patrimonio cultural colombiano y su rol en la proyección del vallenato.

Desde Valledupar, esta cartera realizó un reconocimiento póstumo a Araújo, también conocida como "La cacica", por su trayectoria y en un evento conmemorativo, la viceministra de las Artes y la Economía Cultural y Creativa, Ana María Abello Restrepo, entregó la placa honorífica al presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo.

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"Honrar a ‘La Cacica’ no es solo un acto de memoria: es un gesto de la Patria Milagro. Es reivindicar a quienes entendieron que la cultura no es un adorno del Estado, sino el fundamento de la identidad, de la cohesión social y del orgullo nacional”, afirmó la viceministra Abello. Y agregó que: “Consuelo Araújo, con su frase ‘es con el vallenato que nos tomaremos el mundo’, llevó este género musical del patio a la nación. Impulsó el Festival de la Leyenda Vallenata, soñó una casa digna para los juglares y, como ministra de Cultura, trabajó para que el país se reconociera en sus tradiciones. Ese legado sigue vivo en las políticas de patrimonio y en la vocación del Caribe de convertir su música en la carta de presentación de Colombia".

La resolución expedida por el ministerio exalta la vida, obra y memoria de Araújo y destacó su aporte a la proyección nacional e internacional del vallenato y su defensa de prácticas tradicionales asociadas a esta expresión, como el baile del pilón. Además, resaltó su trabajo periodístico con su columna de más de dos décadas "La carta vallenata" en El Espectador.

Además de este reconocimiento, el Instituto Caro y Cuervo realizará un encuentro conmemorativo en la Casa Cuervo Urisarri, en Bogotá, y lanzará la edición conmemorativa de la obra de Araújo en la que recopiló y preservó expresiones de Valledupar, "Lexicón del Valle de Upar: voces, modismos, giros, interjecciones, locuciones, dichos, refranes y coplas del habla popular vallenata".

En el César, su legado fue celebrado durante el mes de septiembre con una programación que incluyó conciertos, espacios académicos y actos de homenaje bajo el lema "La Cacica vive".

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