Muere el reconocido fotógrafo británico, Martin Parr, a los 73 años

El fotógrafo británico Martin Parr, cuyo trabajo documentó con gran claridad las singularidades de la sociedad del Reino Unido, ha fallecido a los 73 años de edad, después de que se le diagnosticara un cáncer hace cuatro años.

Su familia comunicó este domingo en las redes sociales que el artista falleció ayer sábado en su casa de Bristol, al suroeste de Inglaterra.

“La Fundación Martin Parr y Magnum Photos trabajarán conjuntamente para preservar y compartir el legado de Martin”, agregaron sus allegados por medio de Instagram.

Además de dirigir su cámara con humor y fina ironía al sistema de clases inglés o de retratar simplemente la vida diaria de la isla, Parr también puso su ojo clínico sobre España, donde pasaba largos periodos.

En 2023, presentó ‘MálagaEXPRESS’, una muestra con 104 imágenes en la que exploraba los comportamientos del ocio, el turismo y la clase media malagueña, como antes había hecho con la inglesa.

Su libro ‘The Last Resort: Photographs of New Brighton’ (1986), con instantáneas vacacionales de la clase trabajadora británica, representó un cambio de estilo en la fotografía documental, al adoptar tonos más coloridos, saturados y llamativos.

Parr, miembro desde 1994 de Magnum, agencia que presidió entre 2014 y 2017, solía repetir que hacia “fotografías serias disfrazadas de entretenimiento”.

Sus instantáneas no siempre fueron recibidas con halagos, pues se le criticó que retratara a las clases más desfavorecidas desde su posición de clase media, si bien también giró su objetivo hacia esta y hacia los británicos más pudientes.

A este respecto, Parr sostenía que todos los fotoperiodistas eran “de izquierdas” porque, para desarrollar este trabajo, era imprescindible que “te importe la gente”.

“Intento señalar cuando encuentro verdades universales. La verdad es subjetiva, pero es el mundo tal como lo encontré”, explicó el artista en una entrevista con The Architectural Review en 2020.

En 2014 creó la ‘Fundación Martin Parr’, que contiene su propio archivo fotográfico y una extensa colección de trabajo de otros colegas británicos e irlandeses.

Martin Parr en Colombia

En 2019, el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU) presentó por primera vez una exposición de Martin Parr en Colombia. El proyecto llamado “Souvenir” contó con 169 imágenes organizadas en algunas de sus series más reconocidas como Last Resort (1985), Bored Couples(1990-1993), Think of England(1996 -2003) o Common Sense (1995-1998).

La muestra fue descrita por el Banco de la República, como una compilación de “souvenirs”, cuya función era mostrar un mundo globalizado y los clichés de las sociedades contemporáneas.

“Hay algo en las fotografías de Martin Parr que de entrada genera un choque visual, pero que de inmediato seduce y encanta al espectador”, dijo Érika Martínez Cuervo, curadora que realizó la guía de estudio de esta exposición en 2019.