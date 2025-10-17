Muestra Internacional Documental de Bogotá 2025: programación e invitados

El lema “Tránsitos de lo real” guía la programación de la 27ª Muestra Internacional Documental de Bogotá. Foto: MIDBO 2025

Del 29 de octubre al 7 de noviembre, la capital acogerá la 27ª Muestra Internacional Documental de Bogotá – MIDBO, organizada por la Corporación de Documentalistas de Colombia – Alados.

El evento presentará una programación de más de 100 títulos procedentes de 26 países, junto a encuentros académicos, exhibiciones expandidas y actividades formativas. La MIDBO se consolida así como uno de los principales espacios para el documental en Iberoamérica.

La edición 2025 se desarrollará bajo el lema “Tránsitos de lo real”, un eje curatorial que busca explorar las múltiples formas de representar y pensar la realidad. La programación incluye obras provenientes de África, Europa y América Latina, con participación especial del cine colombiano.

El festival rendirá homenaje al documentalista Óscar Campo, figura del cine de no ficción en la región. Asimismo, Colombia presentará varios estrenos nacionales, mientras que Perú tendrá dos largometrajes en competencia, prueba del crecimiento de su producción reciente.

Premios, invitados internacionales y actividades académicas

La MIDBO contará con dos secciones competitivas: la Competencia Iberoamericana de Largometraje, con diez títulos (dos de ellos colombianos) que optarán por el Premio Cultura Bogotá, y la Competencia Nacional de Cortometraje, integrada por nueve obras.

Cada categoría otorgará un reconocimiento económico de 10 millones de pesos, con el propósito de fortalecer la creación documental y la circulación de nuevas miradas en la región.

Entre los invitados internacionales se destaca la participación del cineasta Lemohang Jeremiah Mosese (Lesoto–Alemania), reconocido por su trabajo entre la “poesía visual” y la reflexión política, quien presentará dos películas y ofrecerá una masterclass; y el realizador español Oskar Alegría, referente del documental europeo contemporáneo, acompañará la proyección de sus tres largometrajes en un ciclo dedicado a su obra.

De igual forma, en el marco académico, la MIDBO desarrollará tres eventos: el Encuentro Internacional de Productores – Documental, el Coloquio sobre el giro afectivo en el documental iberoamericano y el Seminario EULAC Cinema, vinculado a la Cumbre UE–CELAC.

Los curadores Juliana Arana, Diana Prada, Pedro Adrián Zuluaga y Juan Pablo Franky proponen cuatro rutas curatoriales que funcionan como puntos de entrada al tema central:

El color del tacto , centrada en la memoria y las sensibilidades personales.

La intuición de las formas , sobre cuerpo, imagen y territorio.

Las bellas banderas , que revisa la relación entre cine, medios y política en los años setenta.

Conjeturas de lo efímero, enfocada en las tensiones entre permanencia y fugacidad.

Las nuevas formas de exhibición

La sección Documental Expandido, titulada Temperatura de color, presentará ocho obras que analizan la construcción cultural del color y su vínculo con el tropicalismo, la colonialidad y las representaciones del sur global. Entre las piezas figuran Eurocolor de Moly Bravo (Ecuador), Panorama exótico de Tae Catalina Low (Colombia/México), Calentar la piedra de Alejandra Alarcón (Colombia/Alemania) y Kene conexiones de Rodolfo Arrascue (Perú).

Otras propuestas, como Caminhos Haiti–Rio Claro de Rogério Borges (Brasil/Haití) o Arreglo selvático: El pájaro intestino de Miguel Escobar (Colombia), invitan a la reflexión sobre migración, paisaje y la representación audiovisual.

Por su parte, el Encuentro Pensar lo Real se mantiene como el componente académico de la MIDBO. Allí, el Seminario “Destellos de lo real” se centrará en el oficio del montaje como herramienta de pensamiento cinematográfico. Participarán invitados como Manuel Embalse (Argentina), Alfredo Castro Ortigoza (México–Alemania), Susanna Edwards (Suecia), Nancy Berthier (Francia) y David Jurado (Colombia).

Sedes y actividades en la ciudad

La Cinemateca de Bogotá será la sede principal, acompañada por espacios aliados como la Alianza Francesa, la Sala Alterna UNAL, el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, Maloka y el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella.

Entre las actividades complementarias se incluyen una proyección al aire libre en el Centro Nacional de las Artes, un encuentro de lectura y cine en la bodega San Alejo y la tradicional celebración de Halloween.

Puede consultar la programación completa en: www.midbo.co