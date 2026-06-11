Mundial 2026: artistas protestan contra ICE en los estadios con “No ICE in the Cup”

La Copa Mundial de la FIFA se inaugurará el 11 de junio. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el Mundial de la FIFA a punto de comenzar en México, Canadá y Estados Unidos, miles de personas se desplazarán hacia los países anfitriones para apoyar a sus equipos y disfrutar la fiesta del fútbol. Sin embargo, en Estados Unidos hay preocupaciones por la posible presencia del Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Frente a esta posibilidad, grupos de artistas se han organizado para mostrar su descontento y preocupación creando carteles con la consigna: “No ICE in the Cup” (Sin ICE en la Copa).

Le sugerimos: Cezanne Cardona: “La literatura es una forma de hacer las paces con mi padre”

Artistas de 10 de las 11 ciudades anfitrionas en Estados Unidos contribuyeron al diseño de los carteles, “una iniciativa que busca mantener a la agencia alejada de la Copa del Mundo y proteger a las comunidades vulnerables que puedan asistir”, según reportó The Art Newspaper.

La campaña fue lanzada el 6 de mayo por Horizons Project, un equipo que vincula movimientos y redes prodemocracia alrededor de EE.UU. “Queríamos aprovechar un momento que el mundo estaría observando y tomar una postura en contra de la injusticia, la violencia y la indignidad que Ice ha estado perpetrando contra nuestras comunidades inmigrantes, y queríamos hacerlo de manera muy clara, poniendo en el centro tanto a esas comunidades que se han visto afectadas como al amor por el juego, que es el fútbol, ​​que es el deporte del mundo”, dijo Paola Mendoza, líder del equipo, al medio inglés.

Parte de la iniciativa es alentar a los asistentes y ciudadanos en Estados Unidos a descargar y personalizar sus carteles con el objetivo de “usar este arte en los esfuerzos por combatir a ICE este verano”, afirmó Mendoza.

Le recomendamos: El fin de la democracia y el principio del individualismo (Rumbos de democracia IX)

Cada artista utilizó su propio estilo y referentes de las ciudades para crear su afiche. En Los Ángeles, Chris Stewart diseñó un afiche donde se ve a una persona usando la camiseta del equipo de México mientras que dos brazos intentan llevarse al sujeto. Desde Seattle, la artista Hana Natsuhara creó un póster haciendo alusión a Starbucks, originario de esta ciudad, y al café.

“Para mí era muy importante que me pidieran crear arte para realzar el poder del juego y la belleza de la comunidad que representa”, afirmó la artista Christy Carrera, quien creó el afiche de Nueva York, “porque la idea de que Ice complique y se centre en estos espacios casi destruye la sacralidad de lo que los hacía especiales y diferentes del fútbol americano y el béisbol”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖