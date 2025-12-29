Murió Cecilia Giménez, autora de la polémica restauración del Ecce Homo de Borja

Pasada una década del suceso, la obra había recibido más de 10.000 visitantes al año, siendo aproximadamente 200.000 turistas los que han llegado a observarla en vivo. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 29 de diciembre, el Santuario de la Misericordia de Borja informó sobre el fallecimiento de Cecilia Giménez Zueco, la restauradora que se hizo conocida por su mediática intervención a la pintura mural “Ecce Homo de Borja”.

Esta obra, que plasma a Jesucristo con una corona de espinas, fue creada por el artista español, Elías García Martínez, aproximadamente en 1930, y está ubicada actualmente en el mismo Santuario. El nombre de la pintura proviene del latín y en español significa “¡He aquí el hombre!”.

Este proceso de restauración se volvió viral en 2012, debido a que Giménez, en un intento de recuperar la imagen, alteró de manera significativa la obra original, la cual se encontraba en un estado considerable de deterioro por la humedad y otros factores ambientales.

La popularidad adquirida por la pintura después de ser intervenida la llevó a convertirse en un punto de encuentro turístico de España. De acuerdo con EFE, pasada una década del suceso, la obra había recibido más de 10.000 visitantes al año, siendo aproximadamente 200.000 turistas los que han llegado a observarla en vivo.

Cecilia Giménez nació en Borja, municipio perteneciente a la provincia de Zaragoza, el 23 de enero de 1931. En el comunicado emitido por el Santuario de la Misericordia, se reconoce el interés que tuvo Giménez por la pintura desde temprana edad, además de su extensa producción artística marcada por un fuerte interés en los paisajes. Sin embargo, lo ocurrido con el “Ecce Homo de Borja” fue lo que la colocó en medio del ojo público.

La historia adquirió relevancia a partir del cubrimiento que realizó el diario Heraldo de Aragón y, hoy en día, se ha convertido en un momento clave de la cultura y el mundo del arte, llegando a inspirar diversos documentales e inclusive una ópera cómica llamada “Behold the Man”.

A pesar de la polémica, este hecho ha tenido un impacto de carácter altruista sobre la población. Los ingresos obtenidos por estas visitas son destinados a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y Santuario de Misericordia y, sumado a esto, Giménez también realizó la donación de una de sus obras llamada “Las bodegas de Borja”, la cual fue subastada a través de Ebay.

En declaraciones realizadas para EFE, el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, dijo que esta era la pérdida de una persona “muy querida en el pueblo” y resaltó la fortaleza que tuvo Giménez para soportar la presión causada por el revuelo del “Ecce Homo de Borja”.