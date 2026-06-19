Murió Dalita Navarro, ceramista y viuda del expresidente Belisario Betancur, a los 81 años

Dalita Navarro es recordada como la fundadora y directora de la Escuela Taller de Barichara, desde donde se promovieron oficios como la cerámica, la cocina tradicional, el tejido, entre muchos otros. Foto: Cortesía Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

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En la noche del pasado jueves 18 de junio se confirmó el fallecimiento de Dalita Navarro, una destacada ceramista, artista y gestora cultural que se consolidó como una de las mujeres que más ha trabajado por la promoción del arte y los oficios tradicionales en el país. Se le recuerda por ser la viuda de Belisario Betancur, pero su legado va mucho más lejos de los años que pasó al lado del expresidente.

Navarro nació en Maracaibo, Venezuela, pero después fue nacionalizada colombiana y fue en este país donde desarrolló no solo la mayor parte de su trabajo artístico, sino también donde enfocó sus esfuerzos en la promoción de la cultura. Principalmente, se le recuerda por su trabajo con la cerámica, que fue siempre su medio artístico predilecto.

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“Su nombre permanecerá especialmente ligado a la historia de la Escuela Taller de Barichara, iniciativa que impulsó desde 2012 y que, desde su incorporación al Programa Nacional de Escuelas Taller de Colombia en 2013, se consolidó como uno de los referentes más importantes del país en la salvaguardia y transmisión de los saberes tradicionales”, expresó el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en un comunicado en el que extendió su pésame a los familiares, amigos y colegas de Navarro.

En ese mismo mensaje, la destacó como una mujer “dedicada a la creación artística, la formación de nuevas generaciones y la protección del patrimonio cultural”.

Fue su amor por el arte y la convicción de que la promoción de la cultura podía ser un elemento clave en el desarrollo del país y en la consolidación del tejido social lo que la llevó a congeniar con el expresidente Belisario Betancur. Se casaron en el 2000, dos años después de la muerte de la primera esposa del exmandatario, Rosa Helena Álvarez. Estuvieron juntos hasta el fallecimiento de Betancur, en 2018.

Sin embargo, su carrera artística comenzó mucho antes que eso, en la década de los ochenta. Fue durante esta época que fundó la Galería Terracota, donde desarrolló su propia técnica como ceramista y promovió el trabajo de otros artistas de este campo. Posteriormente, asumió la dirección del Museo Jacobo Borges, ubicado en la capital venezolana, desde donde desarrolló sus habilidades como gestora cultural.

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En Colombia, continuó su trabajo como promotora de las artes y e incluso llegó a ser la directora del Centro Venezolano de Cultura de la Embajada de Venezuela en Colombia, desde donde promovió el diálogo e intercambio entre estos dos países.

Pero tal como señaló el MinCulturas, una de las huellas más grandes la dejó en Santander, donde con el apoyo de su esposo fundó la Escuela Taller de Barichara. Allí, promovió la enseñanza de la cerámica, sobre todo, aunque también fue un espacio para la talla en piedra, la cocina tradicional, la tejeduría, la encuadernación artesanal y otros oficios patrimoniales.

Por este espacio, recibió un reconocimiento de la organización internacional Women Together, en 2016.

Además, es recordada por su trabajo artístico, que pudo verse por última vez en Bogotá en 2018 en la exposición “Viaje al corazón de la arcilla”, donde presentó algunas de sus piezas más destacadas.

Su muerte, deja un vacío más en la historia cultural de Colombia, pero su legado invita a pensar en las artes y los saberes tradicionales como una parte fundamental de la construcción de una identidad nacional.

Las despedidas a Dalita Navarro

Desde anoche, varias personas han expresado su pésame por la muerte de Dalita Navarro. Una de esas fue la exdirectora del MAMBO, Martha Ortiz Gómez, quien publicó un mensaje en su cuenta de X en el que recordó la importancia que tuvo para el mundo cultural.

“Dalita Navarro: la fuerza arrolladora de un alma libre, coherente e infinita. Artista, gestora cultural, mujer de mujeres. Mi amiga. Q.E.P.D.”, escribió Ortiz.

Por otro lado, el expresidente Iván Duque también envió un mensaje de condolencias, en el que destacó “su dulzura, su sentido del humor y su inmenso amor por Colombia”.

También figuras como Vladdo o la chef y columnista Margarita Bernal publicaron mensajes de condolencias en sus redes sociales.

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