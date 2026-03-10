Murió Alfredo Bryce Echenique: el escritor peruano de “Un mundo para Julius” tenía 87 años

Bryce Echenique uno de los últimos representantes del 'boom' latinoamericano, falleció a los 87 años, confirmaron este martes la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa en sus redes sociales. EFE/ Paolo Aguilar / ARCHIVO Foto: EFE - Paolo Aguilar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del boom latinoamericano, falleció a los 87 años, según confirmaron la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa en sus redes sociales.

“Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores”, señaló la Casa de la Literatura Peruana en la red social X.

La muerte del autor de novelas como ‘Un mundo para Julius’ y ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ fue comunicada, en un primer momento, por medios como el diario El Comercio y la emisora RPP, que citaron a fuentes cercanas al escritor.

La información fue confirmada luego por Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, quien manifestó en X su “enorme pesar” por la muerte de Bryce, al que calificó de “uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas”.

“A sus lectores, a sus parientes, mi más sentido pésame. Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna”, remarcó.

El también escritor peruano Jorge Eduardo Benavides confirmó, por su parte: “esta mañana nos ha dejado el queridísimo amigo Alfredo Bryce Echenique”.

“No solo fue un grandísimo escritor, con un estilo absolutamente personal, certero, fino, lleno de deliciosos hallazgos que contribuyeron a edificar un inmenso mundo narrativo; fue también una gran persona y un amigo leal, cariñoso y lleno de detalles y atenciones”, señaló.

Bryce Echenique, quien nació en Lima el 19 de febrero de 1939 y estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), saltó a la fama tras obtener una mención honrosa en el premio Casa de las Américas de cuento de 1968 con su colección de relatos ‘Huerto Cerrado’.

Además de ser autor de novelas, cuentos, ensayos y memorias, Bryce formó parte de una triada de grandes escritores peruanos contemporáneos, con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el cuentista Julio Ramón Ribeyro, considerados los tres grandes narradores de la segunda mitad del siglo XX en Perú y entre los más destacados de Hispanoamérica.

Así se despidió el gobierno peruano del escritor

El Gobierno de Perú lamentó el fallecimiento del escritor Alfredo Bryce Echenique, a los 87 años, y aseguró que “su legado, su humor y su sensibilidad forman parte esencial” de la identidad cultural de su país.

🕊️🇵🇪 El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento del escritor Alfredo Bryce Echenique, autor de novelas inolvidables como “Un mundo para Julius” (1970) y “La vida exagerada de Martín Romaña” (1982), entre otras muchas obras. (1/4) pic.twitter.com/qc1BOkN4ES — Ministerio de Cultura del Perú (@MinCulturaPe) March 10, 2026

“El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento del escritor Alfredo Bryce Echenique, autor de novelas inolvidables como ‘Un mundo para Julius’ (1970) y ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ (1982), entre otras muchas obras”, señaló un mensaje publicado en redes sociales.

Destacó que, desde su primer libro de cuentos, ‘Huerto cerrado’, de 1968, Bryce “mostró una radiografía de la sociedad peruana al mismo tiempo implacable y humorística”.

Tras recordar que en 2012 publicó su última novela, ‘Dándole pena a la tristeza’, remarcó que el escritor recibió importantes premios internacionales como el Casa de las Américas (1968), el Premio Nacional de Literatura (1972), el Premio Planeta (2002) y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (2012).

“Rendimos homenaje a su legado, su humor y su sensibilidad, que forman parte esencial de nuestra identidad cultural. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y seguidores”, concluyó.