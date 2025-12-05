Murió Frank Gehry, el arquitecto que diseñó el Guggenheim Bilbao, a los 96 años

Fotografía de archivo, tomada en 2014 en Oviedo, del arquitecto estadounidense Frank Gehry, autor del Museo Guggenheim de Bilbao entre otros edificios emblemáticos, que ha fallecido este viernes en California (EE.UU.) a los 96 años. Foto: EFE - J.L.Cereijido

Gehry, que nació en Toronto y se trasladó a Los Ángeles cuando era un adolescente, murió en su casa en la localidad californiana de Santa Mónica tras sufrir una enfermedad respiratoria, según reveló su jefa de gabinete, Meaghan Lloyd.

Frank Gehry en realidad se llamaba Ephraim Owen Goldberg y cambió su apellido en 1954. En su práctica, se convirtió en uno de los pioneros de uso de la tecnología y el acero para crear formas geométricas llamativas.

Alcanzó fama internacional a finales del siglo XX con el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997 y considerado por medios especializados y la propia Solomon R. Guggenheim Foundation como una de las obras más influyentes de la arquitectura contemporánea.

El edificio, que según publicó The Guardian en 2017, “cambió todo” e inició una “locura global” con sus formas curvas y revestimiento de titanio, impulsó la regeneración urbana de la capital vizcaína y consolidó a Gehry como referente global del deconstructivismo, según el MoMA de Nueva York.

Entre sus proyectos más destacados figuran también la Casa Danzante de Praga (1996), el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles (2003) y la Fundación Louis Vuitton de París (2014).

Un ícono en formación

Gehry se trasladó con su familia en 1947 a California -se nacionalizó estadounidense- y estudió Arquitectura en la Universidad del Sur de California. Tras realizar el servicio militar, estudió Urbanismo y planificación en la Escuela de Diseño de Harvard.

Poco después comenzó a trabajar en varios estudios de arquitectura como el de Victor Gruen Associates o el de Pereira and Luckman Associates.

En 1961 se trasladó a París, donde trabajó en el estudio de André Remonder, y es en Francia donde estudia las obras de Le Corbusier y otros arquitectos franceses y europeos que le influyeron en sus primeros trabajos.

Regresó a Los Ángeles en 1962, abrió su propio despacho, y a partir de ese momento fue desarrollando su propio estilo y ganando reconocimiento nacional e internacional.

La fama internacional y el Guggenheim Bilbao

Cuando en 1989 fue galardonado con el prestigioso Premio Pritzker, el jurado reconoció que su obra era “a veces controvertida pero siempre sorprendente”, fruto de un arquitecto “siempre abierto a la experimentación” a quien compararon con Picasso.

El edificio que le reportó mayor fama internacional fue el Museo Guggenheim de Bilbao (1991-1997), en el que empleó cristal, acero inoxidable, zinc o titanio, mezclados con otros autóctonos como la piedra.

Por ese trabajo, Gehry, al que desde entonces le encantó pasear y comer en Bilbao, obtuvo diversos premios, como el de la Fundación austríaca Friedrich Kiesler (1998) o el Premio Internacional de Diseño (1999) de la Sociedad de Ingeniería de Iluminación de Norteamérica.

La relación de Gehry con España no se limitó al Guggenheim de Bilbao.

El arquitecto participó también en el diseño del hotel Marqués de Riscal, parte de las Bodegas Marqués de Riscal, en Elciego (La Rioja), inaugurada en 2006.

A través de su firma Gehry Partners lanzó nuevas técnicas para construir edificios de líneas geométricas complicadas nunca conseguidas antes, cuyo mejor ejemplo es el museo bilbaíno.

Pero fue precisamente su intento de replicar, en exceso en opinión de otros arquitectos, el éxito del Guggenheim bilbaíno lo que le valió críticas.

La construcción del Guggenheim Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha sufrido retrasos y, aunque se inició hace ya 14 años, todavía no ha sido terminado. En 2011, más de un centenar de artistas solicitaron boicotear el museo tras conocerse los abusos sufridos por los trabajadores extranjeros que lo construían.

Gehry, que en 1951 consiguió la ciudadanía estadounidense aunque conservó también la canadiense, se casó en 1952 con Anita Snyder, con quien tuvo dos hijas antes de divorciarse en 1966.

En 1975 se volvió a casar con la empresaria de origen panameño Berta Isabel Aguilera, con quien tuvo otros dos hijos.

