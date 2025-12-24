Murió Leonor Baquero de Pikieris, fundadora del Ballet Metropolitano de Medellín

Junto a su esposo, Kiril Pikieris, y otros colegas, la maestra Leonor Baquero de Pikieris fundó la primera academia de ballet de Medellín. Foto: Cortesía: Ballet Metropolitano de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La maestra Leonor Baquero de Pikieris, una de las pioneras de la danza clásica en Medellín, falleció este 23 de diciembre.

En 1966, la bailarina y profesora en danza, junto a su esposo, Kiril Pikieris, y otros colegas, como María Elena Vélez y Fabio Echeverri Correa, fundaron la Academia de Ballet de Medellín, la cual ahora se conoce como Ballet Metropolitano de Medellín (BMM).

Por medio de redes sociales, la institución lamentó el fallecimiento de Baquero de Pikieris y manifestaron su agradecimiento por todos los aportes que realizó a la pedagogía del ballet, además de enviar sus condolencias a su familia.

“Desde esta organización que ella acompañó, impulsó y fomentó, honraremos su memoria, cultivando el arte que sembró con pasión, disciplina y dedicación”, mencionó el BMM.

La maestra recibió este 13 de diciembre el “Calliandra medellinensis”, un premio cultural que es otorgado por el Congreso de Colombia a aquellos artistas destacados de Antioquia.

El representante a la Cámara, Daniel Carvalho, quien le entregó este homenaje a Baquero de Pikieris, lamentó su fallecimiento. Otras instituciones culturales también se sumaron a las condolencias, como el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, la Asociación Medellín Cultural y Orquesta Filarmónica de Medellín.

Leonor Baquero de Pikieris nació en 1930. Sus estudios en danza iniciaron en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.

Posteriormente, se convirtió en docente y bailarina de distintas instituciones, como el Ballet de la ópera municipal de Caracas en Venezuela o el Semillero de Ballet de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

Con la fundación de la Academia de Ballet de Medellín, se produjeron varios hitos en la historia de la danza clásica de la región. En 1967, la Academia se presentó por primera vez en el Teatro Pablo Tobón Uribe y casi una década después, en 1976, el proyecto logró realizar una gira por España.

En la década de los ochenta, Academia evolucionó al Ballet Metropolitano de Medellín y, en 1991, Baquero de Pikieris se convirtió en la directora de esta institución.

Entre los estudiantes destacados del Ballet Metropolitano se encuentran Yanis Pikieris, quien obtuvo la medalla de oro en la Competencia Internacional de Ballet de Moscú en 1981 y Ricardo Bustamante, quien se desempeña actualmente como director artístico del Ballet de San Francisco.

Además, debido a su trayectoria, la maestra recibió la Orden al mérito Don Juan de Corral, entregada por el Concejo de Medellín en 2024.

El legado de Baquero de Pikieris marcó a distintas generaciones y la unión de su vocación por la docencia y por la danza dejó un sinfín de lecciones para los aprendices de este quehacer artístico.

Esto se evidenció en declaraciones que la maestra hizo a lo largo de su vida, como lo que mencionó en una entrevista con David Escobar, bailarín y profesor de danza contemporánea: “Si quieren hacer una carrera tienen que dedicarse a esto. Día y noche. Pasar por encima de todo lo que sucede, todos los obstáculos, buscar los apoyos y llevar la danza por dentro.”