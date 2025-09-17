Roban 6 kilos de oro valorados en €600.000 del Museo de Historia Natural París

El Museo de Historia Natural de París es reconocido por su colección de fósiles y taxidermia. Foto: Getty Images

El Museo Nacional de Historia Natural de París sufrió en la noche del lunes al martes un robo de pepitas de oro, en total unos seis kilos que si se comercializan en el mercado como metal bruto podrían evaluarse en unos 600.000 euros, pero que para los responsables tienen un valor “inestimable”.

La Fiscalía de París explicó que fue una empleada del servicio de limpieza la que se alertó de la sustracción el martes por la mañana de varias pepitas de sus colecciones -varias de los siglos XVIII y XIX-, una de ellas de 5 kilos del tamaño de una pelota de fútbol.

La Policía sospecha que los ladrones estaban bien informados, ya que el sistema de alarma y de vídeovigilancia no funcionaba normalmente desde hacía unas semanas por un cíberataque del que fue víctima el museo en julio, y que ya había conducido a suspender una exposición, señala Le Parisien citando a una fuente policial y a otra municipal.

El Museo Nacional de Historia Natural, en una declaración recogida por Le Figaro, “lamenta esta pérdida inestimable para la investigación, el patrimonio y su difusión al público”, al tiempo que recuerda que en los últimos meses se han producido otros robos similares en las colecciones de museos.

“El robo afecta a varios ejemplares de oro nativo de las colecciones nacionales del museo”, declaró la oficina de prensa del museo el martes. “Si bien los ejemplares robados están valorados en unos 600.000 euros, según el precio del oro en bruto, poseen un incalculable valor patrimonial”, añadió. De acuerdo con France 24, el oro nativo es una aleación de metal que contiene oro y plata en su forma natural, sin refinar.

El museo cerró su galería de mineralogía el martes, mientras investigaba si había otras pérdidas en la colección. “Estamos tratando con un equipo sumamente profesional, perfectamente consciente de dónde debían ir y con equipo profesional”, declaró el director del museo, Emmanuel Skoulios, al canal de televisión BFM. “No es casualidad que se decantaran por estos objetos específicos”, añadió.

De acuerdo con France 24, el museo añadió que este robo llegó en un momento crítico para las instituciones culturales. “Varias colecciones públicas han sido efectivamente blanco de robos en los últimos meses”, dijeron.

A pesar de que no detallaron sobre los otros robos, se sabe que el Museo Nacional Adrien Dubouche también fue víctima de una entrada forzada. “Los ladrones robaron dos platos y un jarrón de porcelana china considerados tesoros nacionales, por un valor estimado de 6,5 millones de euros”, reportó France 24.