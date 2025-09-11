No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Museo Louvre y de Orsay, entre otros, cerraron temporalmente por protestas laborales

El Museo Louvre y Museo de Orsay, entre otros, tuvieron que cerrar temporalmente debido a la falta de personal por las protestas sobre los recortes de presupuesto propuestos.

Redacción Cultura
11 de septiembre de 2025 - 11:46 p. m.
Después de tres meses y medio de confinamiento el Louvre de París reabrió sus puertas.
Foto: AFP - Agencia AFP
Foto: AFP - Agencia AFP
El 10 de septiembre, múltiples recintos culturales, entre ellos el Museo Louvre, el Museo de Orsay y el Arco del Triunfo, tuvieron que cerrar parcial o totalmente debido a protestas laborales en todo el territorio francés por los recortes propuestos al gasto gubernamental.

Tras el colapso del gobierno francés, luego de que el primer ministro François Bayrou perdiera el voto de confianza en el legislativo y fuera obligado a renunciar, tras los recortes al gasto público que propuso, múltiples protestas de trabajadores se registraron en toda Francia.

Desde el sector de transporte, hasta el cultural, participaron en las manifestaciones que hacen parte del movimiento “Bloquons tout” (Bloqueemos todo, en español), el cual “movimiento que pretende paralizar la economía del país en protesta por los recortes presupuestarios propuestos por Bayrou”, de acuerdo con Hyperallergic.

“Diseñadores gráficos, artistas, ilustradores: contribuyamos con nuestras imágenes para ayudar a hacer crecer este movimiento que busca poner fin a las políticas neoliberales y capitalistas que destruyen nuestros derechos, devastan el planeta, enriquecen a los ricos y allanan el camino para la extrema derecha”, se lee en una publicación de Instagram del sindicato de artes y diseño SNAPcgt.

A través de una publicación en X el Museo Louvre anunció el “cierre excepcional” de algunas de sus salas “debido a un movimiento social”. Por su parte, el Museo Eugène Delacroix, adscrito al Louvre, cerro definitivamente durante el día. “El Museo de Arte Moderno de París también cerró por completo hoy, según una publicación en la historia de Instagram de la institución. El Museo de Orsay también anunció ayer en Facebook que no podía garantizar la apertura total ni parcial debido a las huelgas. El Museo de Bellas Artes de Lyon informó a Libération que algunos espacios del museo permanecerían cerrados”, reportó Hyperallergic.

Otros recintos culturales que cerraron fueron Fontaine du Palmier, la Plaza de la República, el Arco del Triunfo, que anunció su cierre en su historia de Instagram y aseguró que reembolsaría automáticamente las entradas compradas en línea. El Palacio de Versalles también anunció que cerraría los jardines de Trianon, mientras que el palacio, los jardines y el parque permanecerían abiertos.

Por Redacción Cultura

