Holguín se pronuncia sobre decisión de retirar piezas de paz y diversidad del Museo Nacional

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Ante la polémica por la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar piezas de paz, diversidad y memoria de las salas "Hacer sociedad" y "Memoria y Nación" del Museo Nacional, la ministra de Cultura, Paola Holguín, señalo este viernes que la vocación institucional del museo "NO consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental".
En contexto: Gobierno retira piezas del Museo Nacional de Colombia sobre paz, diversidad y memoria
En el pronunciamiento difundido en su cuenta de X, Holguín también señaló que la institución tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar la cultura del país. “El Museo Nacional NO puede ser un espacio de apología al delito o revictimización, tiene que observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, añadió.
La ministra también se refirió a la protección de los menores de edad. Según escribió, el museo debe velar por los derechos fundamentales de los niños, “que son prevalentes de acuerdo al artículo 44 de la Constitución, y, por tanto, debe protegerlos del acceso a material sensible”, aunque no especifíca por qué esas piezas que fueron retiradas vulnerarían, para ella, los derechos de los menores de edad.
Al final del pronunciamiento, Holguín anunció que la museología y la curaduría de los espacios a cargo del Ministerio están siendo evaluadas y rediseñadas. El propósito, afirmó, es "cumplir la misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Nación, sirviendo como espacios para la memoria, la identidad y la transformación social".
La discusión comenzó este jueves, después de que usuarios de redes sociales señalaran que algunas piezas relacionadas con la población LGBTIQ+, el magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa, el Acuerdo de Paz de 2016 y la gráfica política ya no estaban expuestas en el Museo.
La activista Marcela Sánchez, de la organización Colombia Diversa, publicó en redes sociales imágenes donde se observaban los espacios vacíos en los muros de la sala "Hacer sociedad", donde antes estaban dispuestas algunas de las piezas.
El tema también generó reacciones políticas. Juan Daniel Oviedo, excandidato a la vicepresidencia, pidió explicaciones sobre las obras retiradas y sobre las garantías para que esas memorias sigan representadas en el museo. "La historia de las personas LGBTIQ+ es historia de Colombia. Ante esta denuncia, el Museo Nacional debe explicar qué retiró, por qué y cómo garantizará que estas memorias sigan representadas. El pluralismo se defiende también en las decisiones del Estado", escribió en su cuenta de X.
El comunicado de la ministra Holguín no precisa, sin embargo, qué ocurrirá con las piezas que fueron retiradas.
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Maria Clemencia(10942)•Hace 10 minutosNo tiene razón la ministra. Historia es historia y punto. Holguin, sí estuviera en Europa,de ministra, seguramente ordenaría cerrar los museos de la historia de la segunda guerra mundial, es decir el negacionismo y lo que al gobierno del viva Cristo Rey le convenga. Lo que consigue con esas medidas, es una avalancha de demandas jurídicas, que terminan con el "embeleco" de la señora, y a los contribuyentes nos cuesta. Renuncie Ministra, no es lo suuyo
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Rasbe(zk18b)•Hace 22 minutostiene razón la Ministra.