La serie sobre Mussolini basada en el libro de Antonio Scurati llegará a MUBI

La plataforma MUBI anunció este jueves que la serie Mussolini: hijo del siglo, basada en la aclamada novela homónima de 2018 escrita por el italiano Antonio Scurati, llegará a su catálogo a partir del próximo mes. Desde el 10 de septiembre y hasta el 22 de octubre, cada miércoles se estrenará uno de los ocho capítulos que la componen y que reconstruyen uno de los episodios más oscuros de la historia de Italia.

La serie fue dirigida por Joe Wright, reconocido por otras adaptaciones literarias como Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, y Expiación, de Ian McEwan. Luca Marinelli asumió el papel del dictador, mientras que Stefano Bises y Davide Serino se encargaron del guion. Además, Mussolini: hijo del siglo contó con música original de Tom Rowlands, miembro de la banda The Chemical Brothers.

Todos estos elementos confluyen en esta producción que se estrenará de manera simultánea en Estados Unidos, Latinoamérica, Bélgica, Luxemburgo, Turquía, India y Nueva Zelanda, según informó MUBI.

Un retrato del fascismo traído al siglo XXI

Esta serie está basada en la primera entrega de una trilogía sobre el auge y la caída del dictador italiano, centrada en los años inmediatamente anteriores al inicio de su régimen. En particular, aborda el periodo de cinco años previo a su llegada al poder, cuando aún se estaban sentando las bases políticas e ideológicas del fascismo.

La narración incluye episodios como la fundación de los Fasci di Combattimento —la semilla de lo que después se convertiría en el Partido Fascista— y el paso de Mussolini por la dirección del periódico Il Popolo d’Italia. Allí se muestra cómo fue abriéndose camino en las esferas del poder hasta convertirse oficialmente, el 3 de enero de 1925, en el tirano que marcaría para siempre la historia de Italia.

Lo interesante es que, más que presentarlo únicamente como el villano de la historia —sin desconocer la crueldad de sus acciones—, tanto la serie como el libro buscan retratar a Mussolini en toda su complejidad. En varios momentos se rompe la cuarta pared y Marinelli, completamente sumergido en el papel del dictador, ofrece amplios y grandilocuentes monólogos a la cámara. Son escenas que recuerdan no solo las ideas que rápidamente se expandieron por Europa, sino también el carisma de un hombre que cautivó a las masas italianas y logró hacerse con un poder sin precedentes.

Esta es una de las producciones más ambiciosas realizadas sobre su régimen y, por tanto, una de las más esperadas del año en la plataforma. Mussolini: hijo del siglo revive una época oscura en la que la violencia de un discurso político logró calar en gran parte de la población y, además, pone en perspectiva un presente en el que la autocracia ha vuelto a ganar popularidad en el mundo.