La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en articulación con BibloRed, y las alcaldías locales de Santa Fe, La Candelaria y Usaquén, abrieron por primera vez la convocatoria a este concurso en el que…

BibloRed abrió un concurso local de creación infantil y juvenil en tres localidades de Bogotá: Santa Fe, La Candelaria y Usaquén. Bajo el nombre de "Navidad en palabras e imágenes", esta iniciativa busca promover la creación literaria y artística de niñas, niños y adolescentes y fortalecer la participación cultural en estas localidades.

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La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en articulación con BibloRed, y las alcaldías locales de Santa Fe, La Candelaria y Usaquén, abrieron por primera vez la convocatoria a este concurso en el que podrán participar niños de 8 a 10 años en la categoría infantil y niños de 11 a 14 años en la categoría juvenil. Dentro de los elementos aceptados para las postulaciones se encuentran relatos, cuentos e ilustraciones inspirados en la Navidad, explorando temas como la amistad, la solidaridad, la familia elegida, la memoria, el barrio, entre otros temas.

“Como parte de esta iniciativa, se realizarán talleres gratuitos de escritura e ilustración en las bibliotecas públicas La Peña, FUGA y Usaquén – Servitá, así como en diferentes Paraderos Paralibros Paraparques (PPP) de las tres localidades. Estos espacios de formación estarán abiertos a niñas y niños desde los 6 años, con el propósito de acercarlos a la cultura escrita, estimular su imaginación y brindarles herramientas para desarrollar sus propuestas creativas”, señaló Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y BibloRed.

La convocatoria destacará la calidad literaria y las habilidades artísticas de los participantes. Se elegirán seis ganadores por localidad, tres en cada categoría, quienes recibirán bonos para librerías y papelerías por un valor de COP 1 millón cada uno. Adicionalmente, todos los participantes recibirán un kit de escritura como incentivo a su proceso creativo.

La convocatoria estará abierta hasta el mediodía del 14 de diciembre; quienes deseen participar deberán llenar un formulario, diligenciar los datos requeridos y presentar los documentos necesarios.

Programación de los talleres

Biblioteca Pública Usaquén – Servitá

* Escritura: viernes 27 de noviembre y miércoles 2 de diciembre, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

* Ilustración: miércoles 9 y viernes 11 de diciembre, de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Biblioteca Pública FUGA

* Escritura: jueves 3 y viernes 4 de diciembre, de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.

* Ilustración: jueves 10 y viernes 11 de diciembre, de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.

Biblioteca Pública La Peña

* Escritura: martes 1 y miércoles 2 de diciembre, de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.

* Ilustración: jueves 3 y viernes 4 de diciembre, de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.

Paraderos Paralibros Paraparques (PPP)

* PPP Lourdes: viernes 4 y 11 de diciembre, 10:00 a. m.

* PPP Independencia: sábados 5 y 12 de diciembre, 10:00 a. m.

* PPP Cruces: sábados 5 y 12 de diciembre, 10:00 a. m.

* Sala de Lectura Manzana del Cuidado Centro de Bogotá: viernes 4 y 11 de diciembre, 3:00 p. m.

* PPP Country: sábados 5 y 12 de diciembre, 10:00 a. m.

* PPP Alta Blanca: sábados 5 y * y 12 de diciembre, 10:00 a. m.

* PPP Santa Ana: sábados 5 y 12 de diciembre, 10:00 a. m.

* PPP Plazoleta Usaquén: sábados 5 y 12 de diciembre, 10:00 a. m.

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