Netflix anuncia “El futuro es nuestro”, una serie distópica basada en una novela de Philip K. Dick

De izq a derecha, los protagonistas de "El futuro es nuestro": Emiliano Zurita (México), Delfina Chaves (Argentina), Enzo Vogrincic (Uruguay), Marleyda Soto (Colombia) y Marco Antonio Caponi (Argentina). Foto: Alan Roskyn / Netflix

Muy pronto llegará a Netflix una nueva adaptación literaria, esta vez cortesía del escritor estadounidense Philip K. Dick. Se trata de “El futuro es ahora”, una miniserie de ocho capítulos basada en la novela de 1956 “The World Jones Made” (“El mundo que hizo Jones”).

Dick fue un reconocido autor de ciencia ficción cuyas obras inspiraron otras importantes producciones como “Blade Runner” y “Total recall”. Sin embargo, esta es la primera vez que se hará una adaptación originalmente en español de alguna de sus historias. Los encargados de esto serán Mateo Gil, como showrunner y los directores brasileños Vicente Amorim, Daniel Rezende y el argentino Jesús Braceras. Destaca también la participación de Isa Dick Hackett, hija del autor fallecido en 1982, quien hará parte del equipo de productores ejecutivos.

“Nos hemos acercado a la obra de Philip K. Dick con muchísimo respeto y admiración, encontrando temas contundentemente relevantes en la actualidad. Sin lugar a dudas, el desafío es inmenso pero nos llena de orgullo poder contar una historia que mostrará a Latinoamérica como fuerza de resistencia en el nuevo orden”, afirmó Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica.

Para contar esta historia, se reunió un elenco compuesto por talento latinoamericano encabezado por Enzo Vogrincic (“La sociedad de la nieve”), Emiliano Zurita (“Nadie nos vio partir”), Delfina Chaves (“Máxima”), Marleyda Soto (“Cien años de soledad”), Marco Antonio Caponi (“Iosi, el espía arrepentido”), entre muchos otros.

Por su parte, Isa Dick Hackett opinó que calificó la versión de Mateo Gil como “ingeniosa y audaz”. Y agregó: “Siempre he creído que la rica cultura de América Latina ofrece un escenario extraordinario para proyectos de esta magnitud”.

¿De qué trata “El futuro es nuestro”?

“El futuro es nuestro” es una historia ambientada en un futuro no muy lejano, en el año 2047, donde el mundo lucha contra el hambre y la devastación ecológica. En ese contexto surge el FedSur, una alianza de países sudamericanos que impone medidas drásticas para proteger la naturaleza y contener la violencia.

Pero, todo cambia cuando una misteriosa voz en internet, capaz de predecir el futuro, comienza a desafiar el orden establecido. El policía Hugo Crussí descubre que detrás de esa voz se esconde Jonás Flores, un joven predicador que, tras ser detenido, se convierte en líder espiritual y político de una revolución continental. Y ahora Crussí, convertido en fugitivo, deberá enfrentarse a un tirano que ya ha anticipado cada uno de sus pasos.

Con El futuro es nuestro, Netflix refuerza su apuesta por la ciencia ficción en español y por producciones latinoamericanas de gran escala. La serie promete explorar, desde una mirada regional, las preguntas que obsesionaron a Philip K. Dick: ¿qué es la verdad?, ¿quién controla la realidad? y, sobre todo, ¿qué significa ser humano en tiempos de crisis?