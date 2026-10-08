Nobel de Literatura 2026: la canadiense Anne Carson gana el premio

La Academia también resaltó que, a lo largo de su trayectoria, Carson ha combinado la escritura de poesía con la traducción y la docencia en distintas universidades. "Casi toda su producción literaria se ha…

La escritora canadiense Anne Carson fue anunciada este jueves como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. La Academia Sueca le otorgó el reconocimiento "por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", según señalaron desde Estocolmo, Suecia.

La Academia también resaltó que, a lo largo de su trayectoria, Carson ha combinado la escritura de poesía con la traducción y la docencia en distintas universidades. "Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados", señaló la institución. "Ella misma ha identificado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra", añadió.

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Carson nació en Toronto, Canadá, en 1950. Su obra se caracteriza por mezclar formas y géneros, marcado también por su trayectoria como profesora de cultura clásica, con formación en lenguas clásica, literatura comparada, antropología e historia. Entre sus libros más conocidos están Eros the Bittersweet, Autobiography of Red: A Novel in Verse y Wrong Norma.

La literatura griega clásica ha ejercido una fuerte influencia en su obra. Foto: Agencia EFE

Según se señaló desde la Academia, a partir de 1981, cuando publicó su tesis doctoral en Clásicas, Carson ha combinado la poesía con la traducción y la enseñanza universitaria. Su trabajo incluye traducciones de poesía griega y de tragedias de Sófocles y Eurípides. En Eros the Bittersweet, publicado en 1986, estudió el amor y el deseo a partir de la poesía griega antigua. Para la Academia Sueca, este libro sentó las bases de su escritura posterior.

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La institución destacó también la forma en que Carson pone en diálogo distintas voces y épocas. En Economy of the Unlost, por ejemplo, contrapone al poeta griego Simónides de Ceos con el poeta Paul Celan, mientras que en Men in the Off Hours establece un diálogo entre el historiador Tucídides y Virginia Woolf. "Es a través de tales constelaciones literarias, a veces inesperadas, que Carson se ha alejado de la poesía lírica atada al yo narrativo", señaló la Academia.

This year’s #NobelPrize laureate Anne Carson was born in 1950 in Toronto, Canada. In 1981, she published her doctoral thesis in Classics entitled ‘Odi et Amo Ergo Sum’, and has, throughout her entire career, combined poetry writing with translation work and teaching at various… pic.twitter.com/GDOE6iTAMg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

Steve Sem-Sandberg, miembro de la Academia, señaló que "nadie escribe como ella". Para él, muchos lectores podrían sorprenderse con las decisión "pero ella conecta nuestras costumbres contemporáneas y nuestras formas de vida siempre a través de la Antigüedad. Es académica desde el comienzo, domina el latín y el griego antiguos, y utiliza los mitos, los personajes, las historias y las fábulas de esa época para llevarlos a un contexto moderno. La mezcla entre esos dos elementos le da una enorme energía a su escritura", señaló.

El también escritor y tradurctor señaló que si tuviera que recomendar un libro de Carson, sería Autobiography of Red. "Es una novela o, en realidad, una novela en verso, como ella misma la llama, en la que utiliza el mito de los trabajos de Heracles para contar la historia de un joven estudiante, un adolescente solitario, que se enamora profundamente de una persona a la que, por supuesto, no puede tener", afirmó.

La trayectoria de Carson ha sido reconocida también por el Premio Literario Lannan de Poesía (1996), el Premio Pushcart (1997), una beca Guggenheim (1998) y una beca MacArthur (2000).

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