Agenda cultural en Bogotá: noches de salsa, teatro sobre Edgar Allan Poe y comida mexicana

Fecha: sábado 7 de noviembre.Lugar: Teatro Cafam.Entrada: desde COP 82.000.Detalles del evento: a través de momentos trascendentales de la vida de Poe, esta obra se acerca al hombre detrás del escritor: sus pérdidas, sus obsesiones, sus miedos y aquellas experiencias que alimentaron el universo de terror, misterio y suspenso presente en su literatura. Sobre el escenario, Óscar Salazar, Rafa Taibo y Édison Barón dan vida a Edgar Allan Poe y a algunos de los personajes nacidos de su imaginación, en una experiencia teatral que recorre algunos de…

Fecha: sábado 7 de noviembre.

Lugar: Teatro Cafam.

Entrada: desde COP 82.000.

Detalles del evento: a través de momentos trascendentales de la vida de Poe, esta obra se acerca al hombre detrás del escritor: sus pérdidas, sus obsesiones, sus miedos y aquellas experiencias que alimentaron el universo de terror, misterio y suspenso presente en su literatura. Sobre el escenario, Óscar Salazar, Rafa Taibo y Édison Barón dan vida a Edgar Allan Poe y a algunos de los personajes nacidos de su imaginación, en una experiencia teatral que recorre algunos de sus relatos más inquietantes: “El gato negro”, “La caída de la Casa Usher”, “El corazón delator” y “La máscara de la muerte roja”.

Festival Arte a la KY: 120 artistas del espacio público

Fecha: 7 y 8 de noviembre.

Lugar: Parque El Tintal (avenida Ciudad de Cali # 6C-09).

Entrada: entrada libre.

Detalles del evento: este festival, que reúne y visibiliza las prácticas artísticas que tienen lugar en el espacio público de Bogotá, tendrá presentaciones de música, danza, circo, narración oral, poesía, performance, títeres, entre otras expresiones. La programación musical recorrerá distintos géneros y formatos, desde la música ancestral de los pueblos étnicos, la música de protesta y la carranga hasta el rock, el tango, la salsa, el vallenato electrónico y la música popular. También habrá propuestas de danza folclórica, hip hop y tango, así como intervenciones circenses y teatrales.

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Festival Carranguero de Bogotá

Fecha: 7 y 8 de noviembre.

Lugar: escenario Móvil María Mercedes Carranza y La Media Torta.

Entrada: libre.

Detalles del evento: el primer festival carranguero celebra las músicas tradicionales del altiplano cundiboyacense y a los artistas que mantienen vivo este legado. Es una apuesta por generar espacios de circulación y reconocimiento para las músicas tradicionales colombianas, acercándolas a públicos familiares, jóvenes, seguidores del folclor y ciudadanos interesados.

DRUK, otra ronda

Fecha: 6 y 7 de noviembre.

Lugar: Teatro Nacional. Calle 71 # 10-25.

Entrada: desde COP 82.000.

Detalles del evento: en esta obra de teatro, cuatro profesores de colegio y amigos de toda la vida, atrapados en la monotonía y en plena crisis de mediana edad, deciden poner a prueba una audaz teoría científica: el ser humano nace con un déficit constante de alcohol en la sangre. Con el objetivo de recuperar el entusiasmo y mejorar sus vidas personales y profesionales, se embarcan en un experimento posológico para mantener una dosis de 0,5 % de alcohol diario.

Mexican Week en Bogotá

Fecha: hasta el 8 de noviembre.

Lugar: restaurantes seleccionados (consultar cuenta de instagram @festivalesweek).

Entrada: COP 25.000.

Detalles del evento: el festival gastronómico Mexican Week reunirá en Bogotá a más de 40 restaurantes con platos de edición especial. Pozole, enchiladas, chilaquiles, burritos y chimichangas son parte de una propuesta que muestra que la cocina mexicana va mucho más allá de los tacos.

Anacaona Orquesta en El Goce Pagano

Fecha: 7 de noviembre.

Lugar: diagonal 20A # 0-82.

Entrada: COP 20.000.

Detalles del evento: la salsa se mantiene viva gracias a las agrupaciones que llevan sus sonidos a los escenarios y mantienen el baile como punto de encuentro. En Bogotá, Anacaona Orquesta es parte de esa escena musical y figura en la programación de la Ruta de Fusiones de Músicas Contemporáneas, una iniciativa que conecta artistas y espacios culturales en La Candelaria.

Reykon, el “Rey del Flow”

Fecha: 6 de noviembre.

Lugar: Movistar Arena.

Entrada: COP 205.000.

Detalles del evento: con más de dos décadas de carrera, éxitos como “El chisme”, “Lento”, “La temperatura”, “El tiempo pasa” y “Tócame”, han definido el ritmo de varias generaciones, que esta vez llega con sorpresas para su país. Esta es la oportunidad de verlo en uno de los escenarios más grandes de Colombia.

“Teatro para un dios sordo”: entretenimiento sofisticado

Fecha: 6 y 7 de noviembre, a las 7:30 p. m.

Lugar: Teatro Colón.

Entrada: COP 36.000.

Detalles del evento: Orly Anan presenta en Colombia el estreno mundial de “Teatro para un dios sordo”, una obra escénica de gran formato que reúne a 40 artistas y entrelaza el Carnaval de Barranquilla, el ritual, la música en vivo, las artes visuales y el performance. La creación es parte de la tercera edición del Festival No Convencional de Bogotá.

“Hänsel y Gretel”: nueva versión de ópera de cámara

Fecha: domingos 8 y 22 de noviembre.

Lugar: Teatro Cassia (Cl. 104 # 17-22).

Entrada: COP 22.000.

Detalles del evento: esta producción de “Hänsel y Gretel”, de la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá (Fosbo), se inspira en el cuento original de los Hermanos Grimm, que narra las aventuras de dos hermanos que se internan en un misterioso bosque y deben enfrentarse al miedo, al peligro y a lo desconocido. En este recorrido se entrelazan temas como la infancia, el hambre, la esperanza y la valentía en una historia que continúa conectando con públicos de todas las generaciones.

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