“Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel: mejor película del Festival de Cine de Londres 2025

El documental de la directora argentina obtuvo el máximo reconocimiento del London Film Festival por su mirada sobre la muerte y el legado del líder indígena Javier Chocobar.

EFE
20 de octubre de 2025 - 07:35 p. m.
El filme Nuestra tierra, de la directora argentina Lucrecia Martel, ha ganado el premio a la mejor película en la sección de la competición oficial del Festival de Cine de Londres, según anunció este domingo la organización.

Con su primer largometraje documental, Martel ha logrado fusionar la ambición artística y la defensa política en una “audaz y hermosa reflexión” sobre la muerte y el legado del activista indígena Javier Chocobar, destacó el jurado del certamen londinense en un comunicado.

“Con profunda empatía y un extraordinario rigor periodístico y cinematográfico, la directora Lucrecia Martel profundiza en los acontecimientos que rodearon el asesinato en 2009 del líder chuschagastano Javier Chocobar, en la provincia argentina de Tucumán”, se subrayó en la nota.

El jurado celebró que la cinta de la realizadora argentina presenta un retrato de -y para- una comunidad indígena, y les otorga una parte de la justicia “que los tribunales les han negado durante mucho tiempo”.

“En un concurso excepcionalmente competitivo, nuestro jurado se enorgullece de reconocer este logro singular”, agregó.

El London Film Festival (LFF) también otorgó el premio Sutherland a la mejor opera prima a la directora keniana Vincho Nchogu por su documental One woman, one bra (Una mujer, un sujetador), en el que cuenta la lucha de una mujer por conservar su tierra ancestral.

“Nos impresionó muchísimo su capacidad para moverse con seguridad entre tantos registros, pero siempre cautivando al público. Su película usa el humor con un efecto devastador. Vincho también logró fantásticas actuaciones de todo su elenco, complementadas con una cinematografía impresionante en todo momento”, sostuvo el jurado.

El premio Grierson al mejor documental se lo llevó el director y actor camerunés David Bingong con The Travelers (Los viajeros), en el que narra en primera personas las vidas de las personas migrantes en la frontera de Marruecos.

Al ser uno más, indicó el jurado, Bingong ofrece una visión “profundamente personal y conmovedora” sobre la crisis humanitaria de los refugiados y solicitantes de asilo africanos a la deriva “tanto en el mar Mediterráneo como en el limbo legal del roto sistema de inmigración” de la Unión Europea.

La mención especial del LFF recayó en el director chino Deming Chen por el documental Always (Siempre), el que ofrece el retrato de un joven poeta talentoso que crece en el seno de una familia rural pobre.

“La película es a la vez una meditación tranquila, un grito político cayado y un ejemplo de cinematografía silenciosa y enormemente segura de sí misma”, propuso el jurado.

El LFF es conocido en la industria como un “festival de festivales”, pues programa tradicionalmente una selección de filmes que ya han triunfado previamente en otros certámenes internacionales.

En este sentido, se abrió el festival con Puñales por la espalda: De entre los muertos (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery), la tercera entrega de la franquicia detectivesca de Netflix protagonizada por el actor británico Daniel Craig.

Pero también ofreció algunos de los estrenos más esperados y aclamados del cine actual, tales como el Frankenstein del director mexicano Guillermo del Toro, Bugonia del griego Yorgos Lanthimos o 100 Nights of Hero, de Julia Jackson, que será la encargada de cerrar el festival.

España tuvo asimismo su espacio en la programación del LFF 2025, pues contó con una presentación especial de Maspalomas, el drama LGTBI+ de Aitor Arregi y José Mari Goenaga, así como proyecciones de Romería, de Carla Simón, o Sirat, de Oliver Laxe, entre otras.

Por EFE

