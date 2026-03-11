Colombia lanza Política Pública de Culturas Campesinas para fortalecer identidad y paz rural

El lanzamiento de la política pública fue realizado en el marco de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARDD+20). Foto: Cortesía

La Política Pública de Culturas Campesinas fue presentada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la cual tiene como objetivo consolidarse como una herramienta de construcción de paz y apoyar en el reconocimiento y promoción de los derechos del campesinado colombiano.

“Buscamos saldar una deuda histórica de visibilidad. Esta política no es solo un documento técnico; es la herramienta para que el Estado reconozca, por fin, que el campesino es un sujeto cultural con saberes y expresiones artísticas propias que varían en cada región de Colombia. No es lo mismo la cultura campesina en el Altiplano que en el Caribe, y esta política nace precisamente de un proceso de concertación y escucha directa con ellos para respetar esa visión particular de su propia identidad”, mencionaron desde el ministerio.

La política pública fue el resultado de un proceso participativo que comenzó en 2023 como un esfuerzo articulado con la Convención Nacional Campesina, a través de su Comisión Mixta de Asuntos Campesinos. Para la creación de la política, se realizaron encuentros en zonas como el Caribe, Centro y Orinoquía, así como diálogos específicos con mujeres campesinas, sabedores y colectivos de comunicación.

Esta iniciativa busca reconocer, promover y reivindicar los derechos culturales del campesinado colombiano, valorando su diversidad, memorias, saberes y formas organizativas.

A través de siete ejes temáticos y 28 acciones y programas específicos orientados a la inclusión del enfoque campesino en los instrumentos del sector cultural. Según un comunicado, estas están enfocadas, además, “al impulso de escuelas campesinas y al reconocimiento de prácticas vinculadas al manejo de la naturaleza, así como al fortalecimiento de la comunicación campesina y el diálogo intergeneracional, la creación de Casas de la Memoria y archivos para la paz que honren las luchas históricas del movimiento, el apoyo a la gobernanza cultural desde los territorios, el fomento de la gestión cultural comunitaria y de economías propias, y la garantía del goce efectivo de los derechos y expresiones artísticas de las mujeres del campo”.

La iniciativa además busca revitalizar tradiciones, conocimientos y prácticas campesinas, establecer mecanismos que aseguren el derecho del campesinado a bienes y servicios culturales, desarrollar estrategias para eliminar prejuicios y estereotipos, y educir brechas de desigualdad que afectan especialmente a mujeres, jóvenes, niños, niñas, población campesina LGBTIQ+, personas con discapacidad y adultas y adultos mayores en el ámbito rural.

“​Históricamente, al campesino se le ha incluido en marcos generales de ‘ciudadanía’ o se le ha visto solo bajo una lógica productiva y agraria. Pero lo que no se nombra, no existe en la política pública. Por eso, este paso es inédito: estamos ratificando un nuevo marco de derechos que los incluye formalmente en el Sistema Nacional de Cultura y en el Plan Decenal, con lineamientos prácticos y concretos. Colombia hoy lidera el camino en reconocer que la identidad campesina es un pilar cultural que merece protección especial", aseguraron desde el ministerio.

