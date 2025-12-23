Nueve libros destacados para esta Navidad, según BibloRed

'Canción de Navidad', un clásico universal de la literatura y una de las historias más emblemáticas de Charles Dickens, en su edición ilustrada por Mario Jodra. Foto: EFE - Mario Jodra/Copyrighted work available under Creative Commons

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed) ha realizado una lista con contenidos navideños destacados, pertenecientes a una de sus colecciones de Navidad y que se encuentran disponibles en la Biblioteca Digital de Bogotá.

Desde clásicos navideños como los libros de Charles Dickens, hasta obras de autores colombianos, como Fidel Cano Gutiérrez, estas recomendaciones traen un bagaje variado para disfrutar durante las festividades.

“Cuento de Navidad” - Emilia Pardo

Este relato aborda la dramática historia de Fernandito, un niño que se encuentra enfermo durante la Navidad y cómo su madre, una opulenta mujer, tiene que afrontar la condición de su hijo durante las festividades.

Emilia Pardo Bazán fue una escritora, periodista y catedrática española y pertenecía a una familia aristocrática de esa época. Fue la precursora del naturalismo en el país europeo y se le considera una de las escritoras más relevantes del siglo XIX en España.

“Navidades” - Fidel Cano Gutiérrez

Esta es una colección de poesía, compuesta por versos dedicados a las festividades y tradiciones navideñas. El libro fue pensado como una forma de celebrar estas fechas junto a los niños de su familia.

Este libro consolida al fundador de El Espectador, Fidel Cano Gutiérrez, como un escritor prolífico y multifacético y, a través de su pluma, logró explorar su distintas posibilidades tanto temáticas como formales a lo largo de su vida.

“El espíritu de la Navidad y otras historias navideñas” - Connie Willis

Esta obra recopila seis cuentos escritos por la ganadora del Premio Nebula a la Mejor Novela, la estadounidense Connie Willis. Cuatro de estos relatos fueron extraídos de publicaciones realizadas a lo largo de los 90 en la revista Asimov’s Magazine, mientras que los otros dos son completamente inéditos.

Desde un librero solitario hasta un hombre que queda atrapado en una juguetería, los lectores podrán encontrar una amplitud de personajes que los llevarán a adentrarse en estas historias sobre las festividades.

“Navidad, horrible Navidad” - José Luis Borau

Desde su estilo de relato, el guionista y escritor español, José Luis Borau, adentra a los lectores a una forma de distinta de ver la Navidad. Borau critica las imágenes navideñas arraigadas a la sociedad de consumo y, a partir de la crítica social y el humor negro, descoloca la imagen tradicional de estas festividades.

“¡Que bailen los que están de fiesta! Fiestas populares de Colombia" - Leonardo Gómez Jattin

Esta obra está dedicada la exploración de la diversidad de la cultura colombiana, tomando como enfoque las festividades que hacen parte de nuestra sociedad. Entre fiestas, carnavales y celebraciones religiosas, el poeta y músico, Leonardo Gómez Jattin desarrolló este libro infantil para divulgar la riqueza de las tradiciones que se encuentran en todas las latitudes del país de una manera interactiva y accesible para el lector.

“Canción de Navidad” - Charles Dickens

Este clásico navideño del escritor británico, Charles Dickens, se ha convertido en una de las obras más emblemáticas de las festividades a nivel mundial.

Esta novela corta narra la historia del señor Scrooge, un anciano amargado que odia la Navidad. No obstante, una noche, en la víspera de estas fiestas, es visitado por el espíritu de uno de sus socios, así como por tres espíritus navideños (Pasado, Presente y Futuro), quienes lo llevan por un recorrido interno que lo harán replantearse la forma en la que ha estado viviendo esta celebración.

“La Navidad cuando dejamos de ser niños” - Charles Dickens

Nuevamente, el autor británico aparece en la lista con una compilación de cinco cuentos navideños que fueron rescatados de la revista Household Words, de la cual Dickens fue el director. Entre cantos navideños que retoman la hospitalidad de estas fechas y relatos de distintos personajes narrando sus historias alrededor del fuego en Nochebuena, Dickens encapsula nuevamente el espíritu de estas festividades.

“Los tamales de Ana” - Gwendolyn Zepeda

El libro de la autora estadounidense, Gwendolyn Zepeda, está dedicado al público lector infantil y nos trae la historia de Ana, una niña de seis años que ayuda a preparar tamales para la celebración de Navidad en su casa. Sin embargo, sus funciones están limitadas a mezclar la masa, mientras que su hermana Lidia, al tener ocho años, tiene más responsabilidades en esta tarea culinaria. Ana espera que esto cambie a medida que ella vaya creciendo, pero, sin importar lo que haga, la mayor sigue siendo Lidia. Un relato ameno para los más pequeños de la familia.

“Un amor por Navidad” - Cara Colter

Beth Cavell y su sobrino huérfano emprenden un viaje para pasar las festividades en una cabaña de Canadá. Ahí se encuentran con Riley Keenan, un hombre que parece no disfrutar de la Navidad ni de la compañía de otras personas, pero el encuentro con Beth y su sobrina parece servir para ablandar progresivamente su corazón. La canadiense, Cara Colter, nos trae este emotivo relato para contribuir al ambiente festivo.