Grita 2025: así será el festival de editoriales independientes en el FCE

Del 14 al 17 de noviembre se realizará este festival de editoriales independientes en el Fondo de Cultura Económica, en el centro de Bogotá. Tragaluz será la homenajeada en esta ocasión.

Redacción Cultura
14 de noviembre de 2025 - 11:05 a. m.
El Festival Grita se realizará en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, ubicado en el centro de Bogotá.
Del 14 al 17 de noviembre de 2025, el Centro Cultural Gabriel García Márquez (CCGGM), en Bogotá, será escenario del 5.º Festival de Editoriales Independientes Colombianas – GRITA 2025, organizado por el Fondo de Cultura Económica Colombia (FCE).

Bajo el lema “Grita independiente: Editar es encontrarse”, esta edición propone un encuentro que trasciende la tradicional feria de stands para convertirse en un espacio de conversación, circulación e innovación editorial.

El FCE anunció las 30 editoriales seleccionadas, además de la editorial homenajeada de este año: Tragaluz editores, reconocida por sus 20 años de trabajo y por ser una de las casas pioneras en el fortalecimiento de la edición independiente en el país.

Una celebración del oficio editorial

Para Gabriela Roca, directora del FCE Colombia, la diversidad de los proyectos seleccionados refleja la vitalidad del sector independiente: “En esta quinta edición del Festival Grita Independiente nos alegra contar con la presencia de 30 editoriales que darán cuenta de la diversidad de sus catálogos, del cuidado por el oficio y del gusto por los libros. También dedicamos un espacio especial a Tragaluz editores y a su equipo durante estos 20 años; sin duda es una de las editoriales pioneras de la edición independiente colombiana”.

El festival contará con actividades permanentes, micrófono abierto y el seminario profesional “La edición independiente hoy”, que busca reunir a editores, autores, lectores y agentes del sector para pensar de manera colectiva los retos presentes y futuros del ecosistema editorial.

Por su parte, para Olga Naranjo, coordinadora cultural del FCE, la esencia del festival tiene que ver con los vínculos que nacen alrededor de los libros: “La edición independiente es un acto de encuentro: entre la palabra y la mirada, entre quien escribe y quien lee. Con este homenaje a Tragaluz celebramos una manera de hacer libros con belleza, rigor y sensibilidad”.

Un encuentro para lectores, editores y curiosos

El FCE invita al público a sumarse a esta celebración de la edición independiente, que reunirá a proyectos consolidados y emergentes, y que abrirá un espacio para explorar nuevas formas de leer, crear y compartir libros. La entrada al festival es libre.

Las editoriales seleccionadas para GRITA 2025

Editorial homenajeada:

  • Tragaluz editores

Editoriales participantes:

  1. Analema Editorial
  2. Animal Extinto Editorial
  3. Bestiario Editorial
  4. Chibalete Editores
  5. Corazón de Lobo
  6. Corporación Cultural Entreletras
  7. De RacaMandaca Editores
  8. Divegráficas / Elocuentes Editores
  9. Ediciones El Silencio
  10. Editorial Caballito de Acero
  11. Editorial Escarabajo
  12. Editorial GatoMalo
  13. Editorial La Serpiente Emplumada
  14. Editorial Residua
  15. En Tela
  16. Escuela Editorial Revista Ex~Libris
  17. Fundación El Malpensante
  18. Grupo Editorial Bookhunters
  19. Ícono Editorial
  20. Jaravela Editores
  21. Laguna Libros
  22. Letra a Letra
  23. Mano de Obra Cómics
  24. Mentes Ocultas y Bardas
  25. Mo Ediciones
  26. Nueve Editores
  27. Taller de Edición Rocca
  28. Tinta Club del Libro
  29. Volcán Ediciones + Taller El Bosque
  30. Zarpo Comics

