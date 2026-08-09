Obras de Banksy en Londres costaron 175.000 euros a erario público en limpieza y seguridad

Esta estatua de un hombre ondeando una bandera que desciende de un pedestal en el centro de Londres, es una de las obras más recientes del artisa:1 de mayo de 2026. Foto: EFE - ANDY RAIN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El mayor coste individual corresponde a un mural pintado en los Reales Tribunales de Justicia de Londres en septiembre de 2025, donde Banksy retrató a un juez levantando el mazo sobre un manifestante que porta una pancarta, y cuyos trabajos de retirada y seguridad han costado 99.203 euros, confirmó el Ministerio de Justicia británico tras una solicitud de acceso a información pública de la BBC.

Le sugerimos leer: El mundo que Débora Arango decidió pintar

Al ser un edificio catalogado de grado II, se obliga a preservar su aspecto original. Por lo que, tan pronto como se realizó la obra, se presentó una denuncia por “daños materiales” a la Policía, se acordonó la zona y comenzaron de inmediato las labores de limpieza.

La obra más reciente de Banksy, una estatua con un hombre portando una bandera a punto de caer de un pedestal, situada desde abril cerca de Trafalgar Square, costó al ayuntamiento del distrito de Westminster unos 70.000 euros entre las vallas de seguridad, el mantenimiento y el pago de un guardia de seguridad para vigilar el lugar.

De acuerdo con el distrito, la propiedad de la estatua, que sigue todavía expuesta, “pertenece ahora al ayuntamiento como propietario del terreno” y está estudiando “opciones a corto, medio y largo plazo”.

Podría interesarle leer: Sobre el exilio inglés de Stefan Zweig, el escritor huido de los nazis

En agosto de 2024, como parte de una serie de obras animales diarias apodada como ‘el Zoo de Londres’, Banksy convirtió una garita de la Policía de la City de Londres en una pecera de pirañas.

Después de que el artista la pintara, la garita fue retirada, con un coste de alrededor de 2.500 euros. A partir del próximo mes de noviembre se exhibirá en el nuevo Museo de Londres (‘London Museum’).

La obra de Banksy, considerado uno de los artistas urbanos más influyentes de nuestro tiempo -pese a no conocerse su identidad-, siempre provoca un enorme revuelo y ha sido robada, borrada o subastada por cantidades millonarias, pero... ¿es arte o es vandalismo?

Le sugerimos: El futuro posible del sector cultural bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella

El portavoz de Justicia del Partido Conservador, Nick Timothy, calificó a la BBC de “indignante” que se tenga que gastar dinero del contribuyente para limpiar los “destrozos” causados por Banksy, quien “parece creer que tiene derecho a dañar edificios públicos con impunidad”.

La crítica de arte Estelle Lovatt defendió, en cambio, que el trabajo del grafitero atrae a una enorme cantidad de turistas, “une a la gente” y “hace que el arte sea accesible porque no hay que pagar una entrada a la galería”.