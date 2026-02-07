Obras de teatro, conciertos y más planes culturales para este fin de semana en Bogotá

Filarmónica de Bogotá Foto: Kike Barona - Filarmónica de Bogotá

Concierto gratuito de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

Bajo la dirección de Joachim Gustafsson, y con la participación especial del violinista solista Luis Martín Niño, la Orquesta interpretará el concierto “La belleza de la naturaleza”, un programa que reúne obras de Adolfo Mejía Navarro, Ralph Vaughan Williams, Edward Elgar y Claude Debussy. El concierto propone un recorrido sonoro que transita de lo Romántico a lo Moderno, resaltando la diversidad estética y la riqueza expresiva del repertorio sinfónico universal, a través de composiciones inspiradas en el paisaje, la emoción y la naturaleza.

Fecha: sábado 7 de febrero

Hora: 4:00 p. m.

Boletas: entrada libre

Lugar: Auditorio León de Greiff

Día del artista de la séptima - Territorio creativo

Este evento hace parte de la nueva apuesta de fomento cultural, Proyectos en Red, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que busca fortalecer las iniciativas y relaciones colaborativas de los diferentes agentes culturales de la ciudad, consolidando el Fomento en Red.

Lugar: corredor del Edificio Murillo Toro de la carrera séptima (entre las calles 12 y 12B)

Fechas: 7 de febrero (10:00 a.m. a 7:00 p.m.)

Boletas: entrada libre

Concierto: Músicas Campesinas

Un encuentro gratuito que celebra los sonidos del campo y la región andina colombiana desde propuestas musicales contemporáneas, en uno de los escenarios culturales más emblemáticos de Bogotá. Esta jornada propone un espacio de escucha, memoria y disfrute colectivo, donde la música de raíz dialoga con nuevas formas de creación e interpretación.

En el concierto participarán Moque, Mambako, Eduardo Bandola y los Bandoleros de la Música y El Son del Frailejón, agrupaciones seleccionadas a través de la invitación pública Súmate a la Programación. Sus propuestas establecen un diálogo entre la tradición campesina, la creación colectiva y las nuevas estéticas musicales, dando vida a un concierto que honra las raíces y las proyecta hacia el presente.

Boletas: Entrada libre

Fecha y hora: 8 de febrero 2:00 p. m.

Lugar: La media torta

Inauguración del ciclo expositivo en Alonso Garcés Galería

“Celajes-pinturas de cielos” de Luz Helena Caballero: es una metáfora sobre los umbrales y el tránsito. Está inspirada en los cielos de la escritora marroquí Fátima Mernissi: “Nuestro patio en Fez estaba rodeado de los cuatro muros y aparte del cuadrado del cielo que se veía desde abajo, la naturaleza no existía… pero si se subía a la azotea podía verse que el cielo era enorme, más grande que la casa, más grande que todo.”

“Estelas” de Santiago Londoño: Estas imágenes parecen ser el registro visual del paso del tiempo, de los restos que dejan en la memoria emociones; de las huellas que quedan de la nada, cuando lo que pasa cesa y se convierte en vacío.

“Neutrinos espaciales 2001/2006″ de Carlos Medina: Fiel a su idea de que “el espacio habla”, Medina convierte la arquitectura en parte activa de la obra. Cada línea y suspensión responde a las pautas que el propio ámbito le sugiere, generando un sistema de tensiones donde la estructura se comporta como un campo de fuerzas y resonancias. La sala se transforma así en un territorio de energía donde lo ligero adquiere peso, lo frágil consistencia y el vacío deja de ser ausencia para revelarse como presencia activa, cargada de vibraciones.

Lugar: Carrera 5 N° 26B – 92, La Macarena

Entrada libre

Solo Beto Solo

Solo Beto Solo es un espectáculo unipersonal original de Beto Urrea que reúne su amplia trayectoria en improvisación teatral, clown y teatro físico. La obra propone un viaje escénico que transita por la poética de lo cotidiano y lo simple, hasta adentrarse en el realismo mágico, donde el público y la música en vivo participan de manera activa en la construcción del relato.

Lugar: Teatro Libre – Sede Centro / Calle 12B # 2-44, La Candelaria

Fecha y hora: Sábado 7 de febrero 8:00 p.m.

Entrada: con costo