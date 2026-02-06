Récord en subasta: boceto de un pie hecho por Miguel Ángel se vendió por USD 27 millones

La Capilla Sixtina fue pintada entre 1508 y 1512. Foto: AP - Alessandra Tarantino

El recién descubierto dibujo de un pie realizado por el artista Miguel Ángel se vendió por 27,2 millones de dólares en una subasta en Estados Unidos este jueves.

Representa un nuevo récord de venta de cualquier obra creada por el maestro del Renacimiento.

El pequeño boceto en sanguina, técnica que utiliza un pigmento de color rojo óxido, es uno de los casi 50 estudios que Miguel Ángel realizó para la Capilla Sixtina.

La casa de subastas Christie’s, con sede en Nueva York, dijo que vendió el dibujo por casi 20 veces su estimación más baja, luego de una puja de 45 minutos. No dio a conocer la identidad del comprador.

Solo unos 10 dibujos de Miguel Ángel están en manos privadas.

Christie’s identificó el boceto como un original, luego de que el propietario enviara una fotografía a su portal en línea para solicitar una estimación de subasta.

Un experto estableció que representaba el pie derecho de la Sibila Libia, en el extremo más oriental del techo de la Capilla Sixtina.

“Era una pieza excepcional con una historia maravillosa”, dijo en un comunicado Andrew Fletcher, director global del Departamento de Antiguos Maestros en Christie’s.

El récord anterior para un Miguel Ángel era de 24,3 millones de dólares por un boceto que representaba a un hombre desnudo con otras dos figuras detrás. Fue vendida por Christie’s en París.

El dibujo fue descubierto en noviembre de 2025 y se esperaba que fuera vendido por al menos USD 2 millones. El anterior dueño había enviado una foto de la pieza a la casa de subastas para que fuera avaluado. “Este dibujo recientemente identificado es el primer estudio no registrado del techo de la Capilla Sixtina que sale a subasta”, según un comunicado de Christie’s emitido al momento del descubrimiento.

El dibujo fue creado entre 1511 y 1512 y se cree que fue uno de los dibujos preparatorios para la Sibila Libia. “Al estar frente a este dibujo, uno puede captar todo el poder de la fuerza creativa de Miguel Ángel; casi podemos sentir la energía física con la que representó la forma del pie, presionando vigorosamente la tiza roja sobre el papel”, dijo Giada Damen, especialista del Departamento de Dibujos de Antiguos Maestros de Christie’s, quien identificó el dibujo, en un comunicado.

Solo otros dos bocetos vinculados a la Sibila Libia sobreviven, uno se encuentra en el Museo Ashmolean en Oxford y otro en el Museo Metropolitano e Arte de Nueva York. En total, apenas 50 bocetos preparatorios para la Capilla Sixtina han sobrevivido.