Open San Felipe, homenaje a Beatriz González y otros planes en Bogotá para el fin de semana

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Open San Felipe
Fecha: 25, 26 y 27 de septiembre.
Lugar: barrio San Felipe.
Entrada: libre.
Detalles del evento: durante tres días, 80 espacios del barrio San Felipe abrirán sus puertas con una programación que reúne galerías, talleres, restaurantes, música, charlas y proyectos creativos. La invitación es a recorrer sus calles y acercarse a las distintas expresiones artísticas y culturales del sector.
Voces para "Auras anónimas"
Fecha: 26 de septiembre.
Lugar: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
Entrada: libre, con inscripción previa.
Detalles del evento: los Columbarios del Cementerio Central se convertirán en un espacio de escucha y memoria para homenajear a la artista Beatriz González. Sus colaboradores, colegas y afectos cercanos leerán uno de sus textos sobre la historia y la concepción de “Auras anónimas”, la intervención que la artista hizo en ese espacio y que concibió como un monumento para las víctimas anónimas del conflicto armado colombiano.
Einstein on the Beach
Fecha: 26 y 27 de septiembre.
Lugar: teatro Jorge Eliécer Gaitán.
Entrada: desde COP 165.400.
Detalles del evento: 50 años después de su estreno, la obra de Philip Glass y Robert Wilson llega a Bogotá en el marco del Festival NO convencional, en una adaptación de Martín Bauer y Rodrigo de Caso. Con casi tres horas de duración, propone una experiencia alejada de la ópera tradicional, construida a partir de repeticiones, música, imágenes y textos fragmentarios. El público puede entrar y salir de la sala durante la función.
Jazz en vivo en Tremé
Fecha: 26 y 27 de septiembre.
Lugar: Carrera 10A # 70-50.
Entrada: platos desde COP 34.000.
Detalles del evento: Tremé, restaurante de cocina cajún-criolla inspirado en el barrio del mismo nombre en Nueva Orleans, tendrá una noche de jazz en vivo con Dixie Bop. La velada en el restaurante ubicado en Quinta Camacho combina música en vivo con la gastronomía característica de la casa.
Parkway y Vino
Fecha: 25, 26 y 27 de septiembre.
Lugar: Parkway.
Entrada: COP 30.000 por una copa de vino y una tapa (el consumo se paga directamente a los espacios participantes).
Detalles del evento: en la edición IX Europa – Vinos del Viejo Mundo, 17 establecimientos se concentrarán en Teusaquillo para ofrecer vinos de Portugal, España, Austria, Francia e Italia. También habrá múisca en vivo, catas, exposiciones de arte, conversatorios y talleres.
Concierto de Carlos Vives
Fecha: 26 y 27 de septiembre.
Lugar: Movistar Arena.
Entrada: desde COP 270.000.
Detalles del evento: Carlos Vives y La Provincia llegan a Bogotá con el Tour al Sol 2026. El evento del domingo 27 de septiembre no tendrá restricción de edad; será para toda la familia. Esa versión comenzará a las 5:00 p. m. y tendrá presencia de personajes como Pombo, Rin Rin Renacuajo y Michín “el gato bandido”.
"La mejor luz"
Fecha: 25, 26 y 27 de septiembre.
Lugar: Centro de Convenciones Ágora.
Entrada: COP 25.000.
Detalles del evento: la sección Encuentro Editorial de ARTBO reúne más de 40 editoriales independientes nacionales e internacionales que exploran el libro como medio artístico. Esta edición, curada por la plataforma bogotana Relámpago, bajo el título “La mejor luz”, invita a reflexionar sobre la publicación como una forma de insistencia y encuentro.
Tortazo Salsa
Fecha: 27 de septiembre.
Lugar: calle 18 # 1-05 Este.
Entrada: libre.
Detalles del evento: la Media Torta tendrá una jornada dedicada a la salsa con tres agrupaciones de la escena bogotana: Radio Bembé, La Pambelé y Mar Caribe. La programación también contará con tres DJ selectores de vinilo. El evento comienza a la 1 p. m.
Niza Sur: patrimonio entre jardines
Fecha: 25 de septiembre.
Lugar: punto de encuentro en la calle 120 # 60-31.
Entrada: libre, con inscripción previa.
Detalles del evento: en el marco del Mes del Patrimonio, la Secretaría de Cultura organizó un recorrido por Niza Sur para conocer las historias, espacios y memorias que hacen de este sector un referente del Patrimonio Urbano en la capital. El trayecto es de dos horas y va de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.
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