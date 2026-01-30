“Silvio Rodríguez: diario de un trovador” llega a librerías durante el Hay Festival

Silvio Rodríguez participará de manera virtual en un conversatorio con el autor del libro, Daniel Mordzinski, y el cineasta cubano Jorge Perugorría. Foto: EFE - Otmaro Rodriguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Uno de los invitados más esperados de esta edición del Hay Festival de Cartagena de Indias es el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Además de ser uno de los grandes exponentes de la trova de su país, se ha convertido en un ícono del arte latinoamericano, por lo que el anuncio de su nombre, unos meses atrás, despertó la expectativa de muchos.

Y fue aún más grande la emoción cuando se supo que, además de participar en el evento (aunque de manera virtual), los asistentes podrían ver junto a él la publicación de un nuevo libro dedicado a su vida. “Silvio Rodríguez: diario de un trovador” es una obra de Daniel Mordzinski que promete ser una mirada íntima hacia el hombre que marcó la música del continente con canciones como “Ojalá”, “Óleo de mujer con sombrero” y “Canción del elegido”, entre muchísimas otras.

El estreno mundial del libro se dará durante un conversatorio entre Rodríguez y Mirdzinski este sábado 31 de enero, a las 7:30 p. m. en el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones.

El llamado “fotógrafo de los escritores” —pues por su cámara han pasado hombres como Cortázar, García Márquez y Roberto Fernández Retamar, entre muchos otros— creó una obra que, a través de imágenes, entrevistas y textos del mismo Rodríguez reconstruye parte de la historia de Rodríguez. Lo interesante es que allí se puede ver tanto su vida en los escenarios de todo el mundo, como aquella que se vive en la soledad y privacidad del hogar. El libro incluso contiene pasajes extraídos del diario personal de este cantautor.

“Daniel, aplicado e intenso, hizo fotos de giras y de encuentros en diversos lugares del mundo y un día nos sorprendió con esta idea generosa. Consciente de que era un privilegio, puse debajo de sus fotos detalles de mi diario —e inventé otros, porque las imágenes pueden convertirse en ficción según la distancia y el tiempo", escribió Rodríguez en el texto de presentación de su libro.

Por su parte, el autor de esta obra la describió como “un libro imprescindible para todos los amantes de la música, la fotografía y la palabra. Un talismán para quienes saben que la poesía, el amor y las utopías son armas cargadas de futuro”.

Durante el evento en el Hay Festival, Rodríguez y Mordzinski conversarán sobre los años que llevan trabajando juntos, los escenarios que fueron retratados por el fotógrafo, los lugares que marcaron la vida del cantautor, como su pueblo natal San Antonio de los Baños, y muchos otros temas más que ayudarán al público a hacerse una idea de todo lo que se podrán encontrar en este libro. Conversarán con el actor y director de cine cubano Jorge Perugorría.

Las últimas entradas al evento están disponibles a través de la página oficial del Hay Festival Cartagena, aunque la entrada será gratuita para personas con cédula expedida en el departamento de Bolívar.